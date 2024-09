Turismo de Sergipe é destaque na 51ª edição da Abav Expo, em Brasília

*Hugo Julião

A participação de Sergipe na 51ª edição da Abav Expo 2024 tem se destacado como um dos principais atrativos do evento, o maior do setor de turismo na América Latina.

O estande sergipano, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e em parceria com a Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), vem encantando os visitantes ao apresentar, de maneira criativa, as belezas naturais, a cultura e a rica gastronomia do estado.

Estande de Sergipe na Abav Expo 2024 // Fotos: Julio Dutra, Marcos Pako e Pietro Lobo

No estande, os visitantes podem visitar a Casa do Artesanato Sergipano, participar de reuniões e capacitações para agentes de viagens e aproveitar degustações de produtos típicos, como licores, castanha de caju, queijadinha, amendoim cozido e cocada.

Elementos visuais, como um pavimento de LED que exibe as praias sergipanas e um piso de vidro temperado com conchas, têm impressionado o público, que também pode colocar os pés na areia ao explorar o estande.

Sérgio Oliveira, da Toptur, a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, e o secretário de Turismo Marcos Franco em reunião com operadores nacionais no estande de Sergipe

A ativação conta ainda com distribuição de pipoca e picolés, tudo com o apoio do Grupo Maratá e das prefeituras de Estância e Indiaroba.

A Abav Expo 2024 é o evento mais relevante do setor de turismo na América Latina, reunindo os principais players da indústria, como operadoras de turismo, companhias aéreas, redes hoteleiras e destinos turísticos de diversos países. Neste ano, a feira acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

Com uma programação abrangente, a Abav Expo oferece painéis de discussão, palestras e rodadas de negócios, sendo também uma vitrine para as novas tendências e inovações tecnológicas do setor. Para Sergipe, a participação na feira é uma oportunidade estratégica de projetar o estado como um destino de destaque no turismo nacional e internacional. O evento, que se encerra no sábado, 28 de setembro, deve atrair mais de 30 mil visitantes ao longo dos seus três dias de atividades.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE