Turismo do futuro: tecnologia e bem-estar redefinem viagens

Hugo Julião*

A indústria do turismo está passando por uma revolução tecnológica e comportamental, moldada por novas tendências que prometem transformar completamente a maneira como viajamos até 2030. A hiperpersonalização, o turismo sustentável e a busca por bem-estar serão fatores essenciais para o setor nos próximos anos.

Inteligência Artificial e personalização de viagens

A Inteligência Artificial (IA) está se tornando a grande aliada dos viajantes, permitindo experiências altamente personalizadas. Plataformas de reservas já utilizam algoritmos avançados para recomendar destinos, hospedagens e atividades com base no histórico e preferências individuais. Além disso, assistentes virtuais e chatbots estão aprimorando o atendimento ao cliente, garantindo respostas rápidas e eficientes a qualquer momento da viagem.

Outra inovação promissora é o uso de reconhecimento facial para check-ins automáticos em hotéis e aeroportos, reduzindo filas e otimizando o tempo dos viajantes. A tecnologia sem contato também está sendo incorporada, permitindo interações via comandos de voz ou gestos, eliminando a necessidade de telas e botões.

Realidade virtual e turismo Imersivo

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) estão redefinindo a forma como os turistas planejam suas viagens. Antes de reservar um hotel ou excursão, os viajantes poderão explorar virtualmente os destinos e acomodações, tornando a decisão mais assertiva e evitando surpresas desagradáveis.

Além disso, experiências imersivas dentro dos destinos, como visitas a museus com realidade aumentada ou city tours interativos, estão se tornando cada vez mais comuns. Essas tecnologias permitem que os viajantes mergulhem na cultura local sem sair de casa ou mesmo durante a viagem.

Turismo sustentável e experiências de bem-estar

A busca por um turismo sustentável está crescendo exponencialmente. Destinos e empresas do setor estão investindo em práticas ecológicas, como hotéis autossustentáveis, transporte com emissão zero e programas de preservação ambiental. O turismo de “slow travel”, que incentiva estadias mais longas e um envolvimento mais profundo com a cultura local, está em ascensão.

Além disso, o turismo de bem-estar, que inclui retiros de meditação, detox digital e experiências focadas na saúde mental, será um dos grandes destaques da próxima década. Com o aumento do estresse digital, muitos viajantes estão optando por destinos que oferecem total desconexão da tecnologia e contato intenso com a natureza.

“Joy of Missing Out” (JOMO) e experiências sensoriais

O fenômeno JOMO (Joy of Missing Out) está ganhando força entre os viajantes, que buscam experiências mais autênticas e tranquilas, longe da pressão das redes sociais. Essa tendência incentiva viagens para destinos menos explorados, onde a conexão com o meio ambiente e consigo mesmo se torna prioridade.

Turismos como astroturismo e turismo noturno também estão crescendo, oferecendo experiências que aproximam os viajantes da natureza e do cosmos, como observação de estrelas e fenômenos naturais, como a aurora boreal.

City Hopping e novos modelos de exploração

A tendência do “city hopping” está revolucionando a forma como exploramos cidades. Em vez de visitar um único destino, os viajantes estão buscando roteiros que combinam várias cidades em uma única experiência. Esse modelo é impulsionado pela tecnologia, que facilita a reserva de passagens e hospedagens em múltiplas localidades, tornando o planejamento mais dinâmico e acessível.

Além disso, as viagens de aprendizado (skillcation) estão em ascensão, combinando turismo com desenvolvimento pessoal. Cursos de culinária, idiomas e artesanato local estão se tornando parte essencial da experiência de viagem.

Eventos e experiências culturais

O turismo de eventos está se consolidando como um grande impulsionador do setor. Shows, festivais e grandes competições esportivas estão atraindo milhões de turistas e movimentando a economia global. Até 2030, o mercado de turismo de eventos deverá atingir US$ 754 bilhões, tornando-se um dos segmentos mais lucrativos da indústria.

Conclusão

O turismo do futuro será uma fusão de tecnologia, sustentabilidade e bem-estar. A IA e a realidade virtual proporcionarão experiências personalizadas e imersivas, enquanto a busca por viagens conscientes e de bem-estar redefinirá a maneira como exploramos o mundo. O turista de 2030 será mais exigente, buscando experiências autênticas, inovadoras e conectadas ao seu propósito de vida.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE