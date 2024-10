Turismo em Sergipe alça voos mais altos com ações do Governo do Estado

As inúmeras ações realizadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para a promoção do destino Sergipe têm, cada vez mais, projetado o estado entre os mais procurados por turistas. Tratado efetivamente como política pública, os avanços no turismo, em um ano e dez meses, já são percebidos, comprovando a presença efetiva da gestão estadual no sentido de estimular a evolução do setor. Assim, movimenta a economia no estado e melhora a vida da população, a partir da geração de mais empregos e renda. E os resultados apontam para um crescimento maior e constante nos próximos anos, com mais ações sendo realizadas pela pasta, especialmente nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca que o governo, por meio da Setur, saltou de investimentos da ordem de R$ 400 mil para R$ 15 milhões na atual gestão para a promoção do destino, tendo a parceria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE). “Isso, por si só, mostra o empenho e o comprometimento do governo para fortalecer o setor do turismo no estado. E, para os próximos anos, vamos continuar intensificando as ações, a fim de que Sergipe se consolide como um dos destinos mais procurados do Nordeste”, avisa o secretário.

O presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, reitera a fala do secretário e afirma que um dos motivos para os avanços é decorrente da parceria entre o Governo do Estado e o setor privado. “Vender o destino Sergipe de forma diferenciada para agentes de viagens e consumidores finais é muito importante, e isso tem sido feito de forma intensa nesses quase dois anos. Reforça como a atual gestão estadual está priorizando o turismo, mostrando-se cada vez mais presente nas ações em prol do setor”, considera.

Por sua vez, o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza, também reconhece e parabeniza o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, pela intensa atuação na divulgação do destino Sergipe nesses quase dois anos. Ele destaca, em especial, as participações da equipe Setur nas feiras e congressos, e também as parcerias firmadas com importantes operadoras de viagens, responsáveis por enviarem grande número de turistas para Sergipe.

“Já estamos colhendo os frutos dessas ações do governo. Prova disso é o aumento das atividades nas empresas que trabalham com receptivo, com passeios no nosso estado. Elas levam cada vez mais turistas, que, além de aproveitarem os atrativos e eventos na capital, Aracaju, também querem conhecer lugares como o Cânion de Xingó [em Canindé do São Francisco], a cidade histórica de São Cristóvão e tantos outros pontos turísticos. Como se vê, essa gestão está fazendo a diferença, e a Abav/SE agradece pelo empenho. Agora é manter esse nível de atuação e deslanchar ainda mais no turismo”, opina.

O crescimento que Ravison Souza aponta também é percebido em outros segmentos da cadeia turística. O microempreendedor Aislan Arre Moura, proprietário de uma barraca de lanches na Orla da Atalaia, por exemplo, destaca que, durante a alta temporada deste ano, o volume de vendas foi muito melhor do que em 2023. Ele revela que houve um aumento de 30% no verão 2024. Por causa disso, segundo Aislan, foi preciso contratar mais gente para dar conta do atendimento. “Tenho certeza absoluta de que a evolução é grande neste momento. Percebo o trabalho que tem sido feito pelo Governo do Estado para atrair mais turistas, que estão tendo acesso mais facilitado a Sergipe”, avalia.

Avanços

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios Contínua – Turismo (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceira com o Ministério do Turismo (MTur), em 2023, o estado de Sergipe foi destino de 237 mil viagens nacionais. O levantamento indica que, quando comparado a 2021, quando o país ainda enfrentava a pandemia de Covid-19, houve um crescimento de 70,5% na escolha do estado como destino turístico. Os dados foram analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), e compilados na publicação ‘Turismo sergipano: uma análise da Pnad Contínua do Turismo – 2023’, divulgada pelo órgão no dia 20 de setembro.

É importante ressaltar, também, que Sergipe saltou da última colocação no ranking do número de pernoites em viagens nacionais para a 13ª posição em 2023, com uma média de 7,3 pernoites. Além disso, o levantamento revelou que o gasto médio realizado em uma viagem tendo o estado de Sergipe como destino é de R$ 1.928, valor superior à média nacional, que foi de R$ 1.639. No entanto, o custo menor encontrado em Sergipe em comparação a outros estados da Região Nordeste é justamente um dos atrativos para quem deseja visitar Sergipe. Inclusive, em relação a 2021, o gasto médio das viagens para o estado aumentou, aproximadamente, 17,5%, o que reverbera positivamente na economia do estado.

E mais: dados publicados recentemente pelo Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio/SP), compartilhados com o Núcleo de Comunicação e Inteligência da Fecomércio/SE, também refletem os investimentos do governo no turismo. Prova disso é que, em julho de 2024, Sergipe foi o estado que mais cresceu no Nordeste e o 4º em todo o país no turismo, com uma variação acumulada de +6,5%, diante do mesmo período do ano passado.

As razões

Vale destacar que, no fomento ao turismo, vários fatores explicam esses resultados. O estado tem desenvolvido diversas ações, como a criação e a divulgação de grandes eventos; expansão de estradas que facilitam o acesso a pontos turísticos; interiorização das ofertas turísticas e redução de índices de criminalidade. E os dados provam isso: Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, de acordo com a Revista Veja; segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), foram investidos R$ 754 milhões no melhoramento de rodovias; e, também em julho deste ano, período de férias escolares, houve aumento de 10% no fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, dado disponibilizado pela Aena Brasil, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana.

Também é importante ressaltar que os R$ 15 milhões disponibilizados são um montante nunca antes investido no setor turístico sergipano. Para bem gerir esses recursos, a Setur elaborou o Planejamento Estratégico do Turismo, com colaboração dos atores da cadeia do setor e com atuação integrada com as demais secretarias de Estado. O investimento em promoção proporcionou a Sergipe participar das principais feiras do mercado nacional, além de realizar mídias compartilhadas com operadoras, como CVC, Frt e Azul Viagens, e companhias aéreas, a exemplo da Gol, sempre via contrato com a ABIH/SE.

Os esforços em publicidade possibilitam promover tanto o destino Sergipe e o verão, que consolida o turismo sol e praia, quanto os eventos com potencial de atração turística, a exemplo da Vila da Páscoa Iluminada, em março, do Arraiá do Povo e Vila do Forró, com 60 dias de festejos em junho, da Vila da Criança, em outubro, e da Vila do Natal Iluminado, em dezembro, todos realizados na Orla da Atalaia, em Aracaju, além da Segundona do Turista, na Rua São João. Além disso, a gestão estadual, por meio da Setur, anunciou investimentos da ordem de R$ 20 milhões oriundos do Fundo Geral Turismo (Fungetur), disponibilizados pelo Ministério do Turismo, para parceiros, entidades e integrantes do trade turístico. Os recursos estão sendo repassados via Banco do Estado de Sergipe (Banese). No primeiro momento, foram disponibilizados R$ 8,2 milhões.

A busca pela melhoria dos voos para o estado está também entre as ações realizadas pela Setur para consolidar o Destino Sergipe. Foram realizadas reuniões com representantes das empresas aéreas Azul, Gol e Latam. Nelas, foram discutidas a ampliação da malha aérea e a redução das tarifas nas companhias que fazem o roteiro Sergipe. Nesses 22 meses da gestão, o Aeroporto de Aracaju anunciou novos voos, inclusive diretos, a exemplo de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo e Guarulhos (SP). Também houve tratativas com a Gol Linhas Aéreas para retomar voos Aracaju-Salvador.

Além disso, mês a mês, o Aeroporto de Aracaju tem registrado aumentos significativos no fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam na capital sergipana. Inclusive, como reflexo das ações da Setur, Sergipe teve 10 mil assentos a mais em voos durante o mês de junho deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Assim, superando as expectativas, no período junino, o aumento foi de 10,75% em 2024, comparando-se com o mesmo período de 2023. Destaque-se que, de janeiro a outubro deste ano, a Aena contabilizou mais de 400 mil desembarques no Aeroporto de Aracaju.

Promoção intensa

Após a elaboração do plano promocional apresentado em abril de 2023, a Setur passou a divulgar e promover o destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas e também no mercado interno. Para tanto, vem apresentando ações para o consumidor final (turista) e para o público especializado (operadoras, agentes de turismo e mídia especializada). Além das campanhas e ações estabelecidas no plano de promoção, a Setur vem buscando, por meio do núcleo de marketing, desenvolver campanhas para apresentar Sergipe aos públicos externo e interno. Essas ações estão sendo promovidas por meio de conteúdo audiovisual e jornalístico, a exemplo de matérias especiais, vídeos dos destinos e programa promocional do destino Sergipe, denominado ‘Sergipe de Perto’.

Não se pode esquecer que a Setur elaborou o Calendário de Eventos de Sergipe 2023 com o objetivo de organizar antecipadamente os eventos para que as empresas que fornecem serviços turísticos possam criar com antecedência pacotes personalizados, além de fomentar o turismo interno. O calendário é resultado do levantamento de todos os eventos públicos e privados com interface com o turismo cultural – artesanato, folclore, gastronomia, teatro –, negócios, religioso, lazer e entretenimento dos 75 municípios sergipanos. Em 2024, já foram contabilizados mais de 1.500 eventos.

Desde o início da atual gestão, Sergipe, por meio da Setur, participou de inúmeras feiras e eventos, entre elas a Feira de Turismo Avirrp, edições de 2023 e 2024, em Ribeirão Preto, São Paulo; Feira de Negócios Turísticos Ugart, em Porto Alegre (RS); Workshop Masterop Travel, em Maceió (AL); 7º Encontro de Negócios NewIt, no Rio de Janeiro (RJ); World Travel Market (WTM) Latin America em São Paulo (SP); BNT Mercosul 2024, em Balneário Camboriú (SC); Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR); e capacitação de agentes de viagens, parceiros da Operadora FRT em Belo Horizonte (MG).

Acrescente, ainda, a Abav Expo, edições de 2023, no Rio de Janeiro (RJ), e de 2024, em Brasília; Salão do Turismo 2023, também na capital brasileira, e, em 2024, no Rio de Janeiro; Feirão do Turismo Conheça o Brasil, em Aracaju; Travel Next BH, em Belo Horizonte (MG); ‘Agente Tá On’, da Azul Viagens, em São Paulo (SP); ‘São João do Nordeste é Azul’, da Azul Viagens, em Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG); Convenção de Vendas CVC 2024, em Gramado (RS); ‘Campinas Tá On’, em Campinas (SP); Convenção de Vendas Frt, em Maceió (AL); capacitações na Bahia e em Alagoas.

Fazendo um recorte mais específico, de janeiro a outubro deste ano, o Governo de Sergipe esteve presente em mais de 40 eventos de turismo pelo Brasil, divulgando as belezas do estado e impactando mais de 179 mil agentes de viagens e profissionais do turismo. Um resultado contundente de todo esse trabalho e esforço é que, somente no período dos festejos juninos, Sergipe recebeu mais de 162 mil turistas ao som de muito forró.

Ecoturismo

O ‘país do forró’ e das belas praias caminha a passos firmes para ser conhecido – e apreciado – também pelo ecoturismo graças ao empenho do governo para regularizar e tornar mais seguro esse segmento do setor. Recentemente, a gestão estadual, por intermédio da Setur, desenvolveu um estudo para a implantação da Unidade de Conservação Ambiental que dará suporte à Rota da Farinha entre os municípios de Macambira, Campo do Brito e São Domingos. O estudo que vai beneficiar a nova proposta de roteiro turístico foi entregue à Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). Trata-se de um diagnóstico ambiental para reconhecer todo o potencial que existe entre os respectivos municípios que compõem o projeto Rota da Farinha. O objetivo é desenvolver políticas públicas para instituir o ecoturismo na região.

Além disso, a Setur e a Semac, em conjunto com as prefeituras de Macambira, São Domingos e Campo do Brito, realizaram audiências públicas para a criação da Unidade de Conservação do Complexo Serra da Miaba. As audiências aconteceram em maio deste ano nos respectivos municípios. O objetivo foi apresentar o projeto proposto, a importância ambiental dele e outros pontos relevantes para o desenvolvimento da sustentabilidade, debatendo a validação do projeto com a comunidade.

A Setur promoveu, ainda, o Curso de Condutores Ambientais de Visitantes, destinado a capacitar profissionais especialmente para atividades no Parque Nacional da Serra de Itabaiana (Parnasi) com foco na promoção do ecoturismo no estado. A ação tem cooperação técnica da ONG Centro da Terra, que atua em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), gestor do parque nacional em Sergipe.

Em parceria com a Semac, a Setur promoveu oficinas de educação ambiental no âmbito do turismo. A primeira aconteceu em Itabaiana, no agreste central sergipano, e contou com a participação de representantes das cidades que integram os polos da Serra e dos Tabuleiros. Já a segunda foi realizada em Aracaju, com a participação de estudantes e professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS), além de gestores da área ambiental dos municípios que integram o Polo Costa dos Coqueirais. A terceira oficina acontece nesta terça-feira, 22, no município de Canindé do São Francisco, no alto sertão sergipano, para os integrantes do Polo Velho Chico.

Foto: Julio Dutra

