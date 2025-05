TURISMO: FINAL DE SEMANA CONTARÁ COM TRÊS EVENTOS DO PROGRAMA “DESCUBRA ARACAJU”; CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

O mês de maio tem início com a realização de três edições do projeto permanente “Descubra Aracaju”: Mirando as Artes, Orla Pôr do Sol e Praça Tobias Barreto.

A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE). Confira a programação completa:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 02/05 – Mirante da 13 de Julho

17h – Aula de forró com Janilson Jr. e Silvia Luciana

18h – Documentário Chica Chaves, do cineasta sergipano Sérgio Borges

18h20 – Odair Caius

19h – Espetáculo “Deu Quiprocó na Rua do Meio”, da Cia de Teatro Risocínico

20h – Fábio Lima

*O “Mirando as Artes” será realizado mensalmente, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, às 16h, no Mirante do Bairro 13 de Julho. O público pode levar cooler com bebidas, cadeiras ou banquinhos e curtir momentos inesquecíveis ao lado da família e dos amigos.

Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol

Sábado, 03/05 – Calçadão da Orla Pôr do Sol

17h – Pitersom e o Som das Praias

*Todos sábados, às 16h, a Orla Pôr do Sol se transformará em um verdadeiro ponto de encontro para quem ama a boa música. O fim de tarde será acompanhado por apresentações musicais de tirar o fôlego. Uma experiência única à beira do rio.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 04/05 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h30 – Coral Art’vida

19h – Valter Nogueira

*Aos domingos, o encontro será na Praça Tobias Barreto, às 16h. Haverá feiras gastronômica e de artesanato, mostra de talentos, shows musicais e o “Revelação da Praça”, espaço reservado para a cantores amadores que desejam soltar a voz. Um evento para reunir todos para momentos inesquecíveis.

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

Com informações da AAN