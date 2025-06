Turismo na medida: IA revoluciona as experiências de viagem

Por Hugo Julião*

A inteligência artificial (IA) está transformando o setor de turismo, oferecendo experiências personalizadas e eficientes para os viajantes. De acordo com o artigo da IPNews, algoritmos avançados analisam dados de preferências, histórico de viagens e comportamentos online para recomendar destinos, atividades e acomodações alinhadas aos interesses individuais dos turistas.

Empresas como Airbnb utilizam IA para sugerir hospedagens com base em padrões de busca e avaliações anteriores, aumentando a satisfação e fidelização dos clientes. Hotéis adotam assistentes virtuais, como a Alexa, para proporcionar atendimento personalizado nos quartos, enquanto sistemas de precificação dinâmica ajustam tarifas em tempo real conforme a demanda, otimizando a ocupação e a receita.

Além disso, a IA contribui para a sustentabilidade no turismo. Projetos como o “Project Contrails”, da Google e American Airlines, utilizam algoritmos para otimizar rotas aéreas, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de gases de efeito estufa. Na hotelaria, ferramentas baseadas em IA ajudam a minimizar o desperdício de alimentos e a otimizar o uso de energia, promovendo práticas mais ecológicas.

A personalização proporcionada pela IA não apenas melhora a experiência do viajante, mas também permite que empresas do setor turístico se destaquem em um mercado competitivo, oferecendo serviços mais alinhados às expectativas dos clientes. Com a contínua evolução tecnológica, espera-se que a IA desempenhe um papel cada vez mais central na forma como planejamos e vivenciamos nossas viagens.

Vila Siri movimenta os festejos juninos de Socorro

A Vila Siri, tradicional polo junino de Nossa Senhora do Socorro, segue com programação até 26 de junho. O evento reúne shows de artistas locais e nacionais, apresentações de quadrilhas juninas, concurso de espadas e muito forró. O espaço também conta com vila cenográfica, feira gastronômica e área para crianças, atraindo famílias e turistas. Entre as atrações confirmadas estão Calcinha Preta, Taty Girl, Devinho Novaes, Adelmário Coelho e Luan Estilizado. A Prefeitura busca valorizar a cultura popular e impulsionar o comércio local durante o período festivo, um dos mais importantes do calendário cultural da cidade.

São João de Itabaianinha terá Tayrone, Jonas Esticado e muito mais

O São João 2025 de Itabaianinha terá cinco polos de festa, aproximando as celebrações da população. A programação inclui shows de Tayrone, Jonas Esticado, Zezo, Devinho Novaes, Luan Estilizado, Samyra Show e artistas regionais. O evento começa com o “Arraiá de Ofertas” no Polo Modas, combinando música e promoção do comércio local. Outros polos, como o Complexo Tenisson Fontes e a Praça Padre Arnaldo de Matos, recebem programação variada, integrando também manifestações religiosas e culturais. A expectativa é de forte impacto na economia e no fortalecimento das tradições juninas.

Arraiá do Povo 2025: Forró e tradição na Orla de Aracaju

O Arraiá do Povo 2025 terá mais de 30 dias de festa gratuita na Orla da Atalaia. Entre os shows confirmados estão João Gomes, Simone Mendes, Cavaleiros do Forró, Xand Avião, Limão com Mel, Taty Girl e Zé Vaqueiro. Além dos shows, o evento terá o espaço “Sabor da Sergipanidade”, que valoriza a culinária local, a tradicional “Vila do Forró” e programação voltada para toda a família. Parte do projeto “País do Forró”, o evento reforça Aracaju como destino turístico durante os festejos juninos, impulsionando a economia e a cultura local.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE