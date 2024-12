Turismo noturno: tendência emergente para 2025

Por Hugo Julião*

O turismo noturno, também chamado de “noctourism”, está se consolidando como uma das grandes tendências para 2025. Essa modalidade convida os viajantes a explorarem destinos após o pôr do sol, proporcionando experiências únicas como observação de estrelas, trilhas iluminadas por luzes naturais ou artificiais e eventos culturais que ganham vida à noite.

(foto Getty Images)

Parques nacionais como a Chapada dos Veadeiros (GO) e o Parque Ecológico Vila Velha (PR) oferecem condições ideais para essas atividades, com pouca poluição luminosa e vistas deslumbrantes do céu estrelado. Além disso, festivais noturnos, feiras gastronômicas e shows em cidades movimentadas vêm atraindo um público crescente. A combinação de aventura, tranquilidade e inovação no turismo promete transformar o “noctourism” em um segmento essencial do setor.

Enoturismo transforma economia no Agreste Pernambucano

O Agreste Pernambucano está colhendo os frutos do crescimento do enoturismo, uma atividade que combina produção de vinhos e experiências turísticas. Cidades como Garanhuns abrigam vinícolas renomadas, incluindo a Vale das Colinas e a Mello Vinícola, que oferecem degustações, visitas guiadas e imersões enogastronômicas.

Além disso, municípios como Gravatá e Bonito investem em rotas turísticas que valorizam a produção local e as paisagens naturais. Para muitos visitantes, é uma oportunidade de conhecer vinhos brasileiros de alta qualidade e aproveitar a hospitalidade pernambucana. O enoturismo no Agreste reflete o potencial do Nordeste para diversificar suas ofertas turísticas, indo além das praias e explorando sua riqueza cultural e agrícola.

Passeio de trem por 27 cidades se destaca no Brasil

(Foto; Reprodução/Vale)

O passeio de trem pela Estrada de Ferro Carajás é uma experiência que encanta turistas, percorrendo cerca de 900 km entre São Luís (MA) e Parauapebas (PA). Operado pela Vale, o trajeto atravessa 27 cidades e dura aproximadamente 16 horas, proporcionando vistas incríveis de paisagens naturais, rios, florestas e comunidades locais.

Além do cenário, o trem oferece conforto com assentos espaçosos, ar-condicionado, acessibilidade e serviços de bordo, tornando a viagem agradável para turistas de todas as idades. Esta rota ferroviária também promove a valorização do turismo sustentável e a conexão com culturas regionais. Com infraestrutura moderna e uma proposta que combina aventura e contemplação, o passeio está se tornando uma das opções turísticas mais desejadas no Brasil.

Nordeste lidera preferências no verão brasileiro

Com praias paradisíacas, rica cultura e gastronomia típica, o Nordeste continua a ser o destino preferido dos brasileiros para o verão, atraindo 53% dos turistas nacionais em 2025. Salvador, Porto de Galinhas e Jericoacoara estão entre os destinos mais procurados. O turismo na região impulsiona a economia local, gerando empregos e aumentando a receita de estados que dependem fortemente dessa atividade econômica.

A preferência por viagens domésticas se alinha ao desejo de explorar locais próximos, economizar e aproveitar o verão tropical. Com infraestrutura em constante melhoria e eventos de verão, o Nordeste promete ser o centro das atenções para turistas nacionais e internacionais.

59 milhões de brasileiros viajarão no verão de 2025 e devem injetar R$ 148 bilhões na economia

A temporada de verão 2025 promete movimentar o Brasil, com 59 milhões de pessoas planejando viagens de lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, representando 35% da população. Segundo o Ministério do Turismo, a maioria dos viajantes (97%) escolherá destinos nacionais, com destaque para as praias, montanhas e regiões históricas.

O turismo também será um dos principais motores econômicos do Brasil no verão de 2025, com projeção de movimentar R$ 148,3 bilhões. O gasto médio por turista deve alcançar R$ 2.514, representando um crescimento de 34% em relação ao mesmo período no ano anterior.

A recuperação do setor, impulsionada por promoções e eventos locais, reflete o desejo dos brasileiros de retomar viagens após períodos de restrições. Esse aumento no fluxo turístico promete beneficiar não apenas o setor de hospedagem, mas também transporte, comércio e entretenimento, gerando empregos e fortalecendo a economia.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE