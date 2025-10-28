Turismo sergipano brilha em Dubai: Joelma Tavares é premiada em reconhecimento ao seu trabalho

Especialista em viagens celebra 30 anos de carreira e mais de 60 países visitados.

Com 30 anos de carreira e mais de 60 países visitados, a empresária e especialista em viagens Joelma Tavares se consolidou como um dos nomes mais respeitados do turismo premium no Nordeste. À frente da Joelma Tavares Travel, primeira agência premium de Aracaju, recentemente foi premiada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) — pela segunda vez.

O prêmio é concedido pela empresa Honest Travel, que tem sede no Egito e atuação em Dubai, em parceria com o Governo de Turismo de Dubai. A premiação reconhece e homenageia agências que contribuem significativamente para o crescimento do turismo no país, como forma de agradecimento e valorização.

“Dubai vai muito além de um simples destino turístico — trata-se de um lugar de experiências únicas, onde os especialistas em turismo aprendem, vivenciam e vendem não apenas roteiros, mas vivências que traduzem a essência do país. Ser homenageada em um dos principais centros do turismo mundial é o reconhecimento de uma jornada feita com propósito, ética e dedicação. Mas também representa Sergipe sendo visto e respeitado no cenário internacional”, comemora Joelma.

Ao longo de sua carreira, ela acumula premiações nacionais e internacionais, que reforçam a importância de acreditar no potencial local e manter o foco na excelência do atendimento.

Uma trajetória movida por propósito e paixão

Joelma iniciou sua jornada no turismo movida por uma paixão genuína por conhecer o mundo e conectar pessoas a experiências transformadoras. Após concluir o curso de Jornalismo, fez um intercâmbio em Londres, onde trabalhou na estação central e observava o movimento incessante de pessoas em busca de lazer e descanso. Foi ali que nasceu o desejo de estudar mais sobre o universo das viagens e transformar essa curiosidade em profissão.

De volta ao Brasil, ingressou na faculdade de Turismo e mergulhou de vez no setor. “Comecei em uma época em que viajar ainda era algo distante para muitos, mas desde o início meu propósito foi tornar essas vivências acessíveis, sempre com curadoria, cuidado e propósito”, relembra.

Sua trajetória passou por grandes agências no Brasil e em Sergipe, experiências que ampliaram sua visão de mundo e despertaram o desejo de elevar o padrão do turismo local. “Acredito que contribuí para posicionar Sergipe em um novo patamar, mostrando que é possível oferecer atendimento premium e experiências de alto padrão sem precisar sair do nosso território”, afirma.

“Fiquei por 20 anos à frente da Home Office Turismo, atuando no formato home office, até migrar para o atendimento premium. Essa transição aconteceu de forma natural, já que grande parte dos meus clientes já pertencia a esse segmento e, inclusive, foi determinante para essa mudança. Com o tempo, percebi que as pessoas não diziam mais ‘vou viajar com a Home Office Turismo’, e sim ‘vou viajar com Joelma Tavares’ — um reconhecimento que consolidou a força do meu nome e deu origem à nova fase da agência”, detalha.

O novo perfil do viajante sergipano

Com um olhar apurado sobre o comportamento do consumidor, Joelma percebe uma transformação positiva entre os sergipanos. “Hoje, eles buscam não apenas conhecer destinos, mas viver experiências autênticas. Viajar deixou de ser luxo para se tornar um investimento em bem-estar, cultura e memórias”, explica.

Ela destaca que o público está mais informado e consciente sobre o valor de uma boa curadoria. “As pessoas entendem que uma viagem bem planejada é uma experiência transformadora. E, depois da pandemia, essa percepção se intensificou ainda mais.”

Turismo premium: mais que luxo, uma experiência com alma

Na Joelma Tavares Travel, o conceito de turismo premium é tratado com exclusividade e emoção. “Não vendemos pacotes, desenhamos experiências únicas”, destaca. Cada roteiro é construído de forma personalizada, levando em conta o desejo e o perfil de cada cliente.

“O diferencial está na curadoria, no olhar humano e na atenção aos detalhes — desde a escolha do hotel até o momento certo de contemplar o pôr do sol em Veneza ou saborear um vinho na Toscana. Nosso foco é transformar cada viagem em um capítulo inesquecível da vida de quem confia na gente”.

Tendências e o novo luxo de viajar

Joelma acredita que o turismo internacional está cada vez mais emocional e personalizado. “As pessoas buscam vivências com propósito — seja por meio de destinos sustentáveis, experiências culturais imersivas ou voltadas ao bem-estar”, analisa.

Ela aponta que o chamado slow travel (viagens com tempo e presença), roteiros wellness, experiências gastronômicas e destinos menos convencionais estão em alta. “O novo luxo está na exclusividade e na autenticidade. Japão e China devem liderar o turismo internacional em 2026”, pontua.

Conselhos de quem vive o turismo na prática

Para quem sonha em realizar uma viagem internacional, Joelma é enfática: “Planejamento é a palavra-chave. E mais do que isso, é fundamental confiar em quem entende do assunto. Uma boa curadoria faz toda a diferença — evita imprevistos, otimiza o tempo e garante experiências seguras e inesquecíveis”, destaca.

Ela também ressalta a importância da documentação em dia e do timing emocional. “Não espere o momento ideal para viajar, porque o tempo perfeito é agora. Viajar é uma das formas mais bonitas de celebrar a vida.”

Os destinos queridinhos dos sergipanos

Entre os roteiros mais procurados pelos sergipanos, a Europa segue como a grande paixão. “Itália, Portugal, França e Espanha estão sempre entre os preferidos, mas destinos como Dubai, Maldivas, Egito e Tailândia vêm crescendo muito, principalmente entre casais e viajantes em busca de experiências exclusivas”, detalha.

Nos últimos anos, a empresária também tem percebido um aumento nas viagens culturais e gastronômicas, reflexo de um público cada vez mais exigente e sofisticado.

Memórias que inspiram novos caminhos

Entre as viagens mais marcantes da sua trajetória, Joelma cita o nascer do sol no deserto de Dubai, o céu estrelado das Maldivas, a espiritualidade da Índia e a beleza clássica da Itália. “São lugares que me transformaram e me inspiraram a criar roteiros que despertam o mesmo sentimento nos meus clientes. O verdadeiro luxo está na sensação — e é isso que levo para cada projeto que amo criar.”

Turismo com propósito e sensibilidade

Encerrando a entrevista, Joelma reforça o propósito que move sua agência: “A Joelma Tavares Travel nasceu para trazer o mundo até as pessoas de forma única, com alma e sensibilidade. Ser a primeira agência premium de Aracaju é um orgulho, mas também uma grande responsabilidade. Acredito em um turismo que transforma, aproxima e inspira. E é isso que me move há 30 anos: conectar sonhos a destinos que ficam para sempre na memória”, finaliza.

