Turistas elogiam a diversidade da programação da Vila do Forró

Enquanto a maioria dos estados brasileiros já concluiu suas celebrações juninas, em Sergipe as festividades continuam em pleno andamento. A Orla de Atalaia está fervilhando de atividades, entre elas a Vila do Forró e os palcos do Barracão da Sergipe e do Coreto da Marluce, oferecendo uma programação de terça a domingo. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Abrindo os festejos do final de semana, na última sexta-feira, dia 7, quatro atrações abrilhantaram a Vila do Forró. No Coreto da Marluce, o Trio Ceará conquistou a todos com o som inconfundível da sanfona e muito forró.

No Barracão da Sergipe, a cantora e triangulista Josa Rosa foi responsável pela primeira apresentação da noite. “Tocar aqui é sempre muito gratificante, o público é animado e sintonizado conosco. Agradeço pelo convite”, disse a artista.

A quadrilha junina Rala Rala, sucesso na Segundona da Rua São João, voltou a encantar e surpreender o público, desta vez no Barracão da Sergipe, com uma temática impactante intitulada ‘Eu sou a voz da liberdade – o grito dos excluídos’. “Estou arrepiada. Ver essa apresentação foi um misto de sentimentos, de indignação, raiva e, no fim, de esperança. Todos estão de parabéns”, disse a maranhense Beatriz Vieira.

O grupo Forró da Intimidade se destacou com suas releituras de artistas renomados e música autoral. As influências de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Flávio José e Trio Nordestino fizeram parte do repertório animado que manteve o clima festivo até o final.

Entre os turistas que prestigiam as festividades, a recém-aposentada Rosângela Carmo, de São Paulo, está aproveitando a temporada junina para embarcar em uma jornada de viagens. Após passar por outras cidades do nordeste, ela decidiu explorar Sergipe pela primeira vez. “Nunca tinha vivido uma experiência como essa, está sendo lindo, não dá nem vontade de voltar para casa”, disse Rosângela.

Os sergipanos Silvana e Carlos também aproveitaram a noite de festejos. “Adoramos uma praia e estamos em passeio desde cedo. Nada melhor do que dançar um forró antes de voltar para casa. Viemos quatro dias em junho e pretendemos voltar várias vezes este mês”, afirmou Silvana.

O sucesso do evento não apenas mantém viva a tradição junina, mas também reforça Sergipe como o verdadeiro País do Forró, consolidando-o como um dos principais destinos para os amantes da cultura nordestina.

Foto: Marco Ferro