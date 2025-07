Turistas prestigiam quadrilha junina e forró pé de serra na Segundona do Turista

O mês de julho segue animado na tradicional Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. Nesta segunda-feira, 21, a Segundona do Turista voltou a reunir moradores e visitantes em uma noite de forró e tradição. Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento reforça o compromisso de manter viva a cultura popular, levando à região o autêntico forró pé de serra e as expressões típicas do ciclo junino.

Com o colorido das bandeirolas e a energia contagiante do público, a noite foi marcada pelas apresentações da Quadrilha Junina Balança Mas Não Cai e do forrozeiro Evanilson Vieira que animou o público em mais uma celebração em torno da música, da dança e das tradições do São João.

O casal uruguaio Mário Pereira e Miriam Goularte viveu sua primeira experiência no ‘país do

forró’ durante a Segundona do Turista e se disse encantado com a energia da tradicional Rua de São João. Eles chegaram a Aracaju em viagem com a família e escolheram conhecer de perto a festa que preserva as tradições juninas sergipanas. Para Mário, além da beleza da cidade, o acolhimento das pessoas e a animação da festa tornaram a experiência ainda mais especial.

“A Rua de São João foi o lugar certo, tudo aqui é encantador. Estamos amando conhecer a cidade, sentir a energia desse lugar e viver essa experiência. Com certeza, queremos voltar outras vezes”, contou.

Direto do Rio de Janeiro, Cristina Alves decidiu conhecer o Nordeste e se apaixonou mais uma vez por Aracaju. A professora aposentada contou que visitou a capital sergipana há 15 anos e, desta vez, se surpreendeu com as mudanças. Cristina destacou a valorização do turismo e a preservação das tradições culturais, sobretudo em eventos como a Segundona do Turista.

“Voltar a Aracaju e perceber esse cuidado com o turismo e com as raízes nordestinas foi uma surpresa muito boa. Fiquei feliz em saber que a programação da Rua São João acontece o ano inteiro. É uma forma linda de manter a tradição e, ao mesmo tempo, acolher quem vem de fora”, afirmou.

Também do Rio de Janeiro, o casal Maxuel Lima e Amanda de Paula ficou encantado com a experiência de conhecer a tradicional Rua São João. Visitando Aracaju pela primeira vez, eles aproveitaram a programação da Segundona do Turista para mergulhar nas raízes do forró pé de serra. Maxuel, que é turismólogo, ressaltou a importância de manter eventos como esse durante todo o ano.

“É muito bom perceber que o São João aqui em Sergipe não se limita a junho. Isso mostra que o turismo cultural tem força e pode movimentar a economia o ano inteiro. A Rua São João é um exemplo de como a tradição e o acolhimento podem caminhar juntos”, frisou.

Em sua primeira visita a Aracaju, a turista de Minas Gerais, Eulair Soares, disse que se encantou com a cidade e se surpreendeu com a animação da Segundona do Turista. “Estou adorando tudo, achei a Rua São João linda e muito animada. É uma energia contagiante. Quero aproveitar para conhecer outros espaços culturais, como a Vila do Forró. Aracaju está me conquistando.”

Os sergipanos também marcaram presença na Segundona do Turista. Natural do bairro Industrial, o produtor de eventos Djenal Fernando fez questão de destacar a beleza e a riqueza cultural da rua tradicional. Para ele, ver o espaço ganhar ainda mais destaque é motivo de orgulho para quem cresceu na região.

“A Rua São João é um símbolo do nosso forró e das nossas tradições. É muito importante valorizar esse espaço e manter viva a essência do forró pé de serra. Essa programação resgata nossas raízes e fortalece a cultura local”, avaliou ele.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Julia Rodrigues