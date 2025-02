Turistas são aguardados para o Verão Sergipe na Caueira em Itaporanga

O Verão Sergipe 2025 chega à praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda, na sexta-feira, 21, e segue até o dia 23 com shows musicais e programação esportiva.

O evento deste ano acontece em Sergipe desde o mês de janeiro e a Caueira é o quinto local a receber a programação. Moradores, comerciantes e turistas aguardam o início da festa que, inicialmente, estava programada para o dia 17 de janeiro, mas, por motivo de segurança, devido às fortes chuvas que caíram no início do mês passado, precisou ser adiada.

Segundo o diretor de Serviços Urbanos de Itaporanga D’Ajuda, Wallace Barreto, toda a estrutura encontra-se pronta, aguardando grande público para a noite de estreia. “A expectativa é a melhor possível. O Verão Sergipe é um marco do Governo do Estado, que proporciona o turismo e o comércio à Caueira”, destaca.

Comerciantes e moradores têm percepção semelhante a do diretor quanto à movimentação do município durante o Verão Sergipe, época propícia para o aluguel de casas de temporada.

Railton Costa, conhecido como Railton da Caueira, conseguiu alugar suas oito casas este ano. Em 2023, ele havia fechado negócio para três de seus imóveis. “Como é um evento que tem muito bate e volta, aluga rápido. Se chegar um ônibus com 40 turistas, hoje, pedindo casas para alugar, arrumarei, com certeza. Estamos preparados. A cidade está bastante movimentada. O sucesso foi grande ano passado”, relembra.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Júnior de Celinha, há uma expectativa muito alta com relação à festa, tanto entre os moradores, quanto os comerciantes. “Temos vários depoimentos de que os alugueis de casas dobraram e até triplicaram. As vendas aumentaram, também, para comerciantes de bebidas, gelo, barracas, os isopores, as lanchonetes, enfim, a expectativa é muito grande para 2025”, afirma o gestor, acrescentando que a estimativa é de que a ocupação da cidade gire em torno de 90% de sua capacidade de hospedagem de aluguel de temporada.

João Evangelista, o João Amigão, é morador e comerciante na Caueira e, segundo ele, a exemplo da edição anterior, este ano aumentou o estoque para receber o público. “Ano passado foi excelente, bem organizado, seguro e ainda teve o pessoal da Saúde presente. Este ano o sucesso se repetirá, com certeza. Em 2023, tive aumento de 50% nas vendas. Este ano, acredito que, no mínimo, atingirei a mesma meta”, declara o empresário, que agradeceu a antecipação do calendário do Verão Sergipe. “Isso facilita, e muito, na nossa organização”.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e da Eneva.

Confira a programação musical da Caueira:

Sexta-feira (21/02)

20h – DJ Annyb

21h – Igor Ativado

23h – Jorge Aragão

1h – Matheus Fernandes

3h – Banana Nativa

Sábado (22/02)

21h – As Patricinhas

23h – Toni Garrido

1h – Detonautas

3h – É o Tchan

Tenda Eletrônica

Sexta-feira (21/02)

20h – DJ Xsavier

21h – Igor Ativado

22h30 – DJ Xsavier

23h – Ferrugem

00h30 – DJ PNP

1h – Felipe Amorim

2h30 – DJ PNP

3h – Banana Nativa

Sábado (22/02)

20h – DJ Axshy

21h – As Patricinhas

22h30 – DJ Euterpe (RN)

23h – Toni Garrido

00h30 – DJ Euterpe (RN)

1h – Detonautas

2h30 – DJ ANNY B – Palco Principal

3h30 – Nona

Foto: Igor Matias