Turma da Mônica chega ao RioMar Aracaju com a Fazendinha do Chico Bento

Turma da Mônica convida toda a família para uma experiência campestre com a “Fazendinha do Chico Bento”

Espaço temático chega ao RioMar Aracaju trazendo atividades inspiradas no caipirinha mais querido dos quadrinhos

A Fazendinha do Chico Bento, um dos destinos mais encantadores e divertidos no imaginário de muita gente, virou realidade e pode ser visitada pelas famílias, com uma série de atrações que vão trazer a vida no campo para o RioMar Aracaju. A Turma da Mônica convida crianças e adultos a mergulharem no mundo campestre e repleto de diversão do Chico Bento, personagem icônico dos quadrinhos brasileiros.

Entre as atrações, uma réplica impressionante de um Celeiro Inflável aguarda os pequenos exploradores. Com áreas para saltar e brincar, o local é perfeito para gastar energia e criar memórias divertidas. Enquanto a Pescaria do Chico Bento permite que as crianças experimentem o mundo da pesca, acompanhadas pelo carismático personagem.

Um desafio emocionante espera os visitantes, com o Tombo Legal de Goiabas, que testa as habilidades de mira com o desafio de acertar o alvo e derrubar o amiguinho numa confortável piscina de bolinhas. Os pequenos também podem viver a experiência de brincar no Estábulo dos Burrinhos de Mola.

A Mesinha de Atividade traz um espaço reservado para a criançada soltar a criatividade com pintura e desenhos, seguindo para a Piscina de Bolinhas de Milharal, mergulhar em um tanque repleto de bolinhas e se aventurar, brincar e se divertir enquanto exploram um ambiente seguro e colorido.

A Fazendinha do Chico Bento é um destino educativo que oferece uma oportunidade única para as crianças aprenderem sobre a vida na fazenda, a natureza e a importância da amizade, tudo isso enquanto se divertem. Vale ressaltar que o “caipirinha” mais famoso da Turma é o embaixador da WWF (World Wide Fund for Nature Inc.), instituição que promove ações de educação ambiental e conscientização em defesa da natureza.

Serviço

O que? Parque temático Fazendinha do Chico Bento.

Onde? Praça de Eventos Rio – primeiro piso do RioMar Aracaju.

Quando? Até 30 de junho.

Horários de funcionamento? De segunda a sábado, das 10h às 21h45. Domingos e feriados, das 12h às 20h45.

Ingressos? Até 40 minutos= R$50 l De 41 a 60 minutos = R$60 l De 61 a 90 minutos = R$70 l De 91 a 120 minutos = R$80 l De 121 a 180 minutos = R$90.

Mais informações? Consulte regulamento acessando o App RioMar Aracaju.

Foto. João Soares

Lotti+Caldas Comunicação