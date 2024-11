Turnê Amorosa vai celebrar os 40 anos de carreira de Paula Toller em Aracaju

O show promete uma viagem no tempo com os hits da artista, no próximo dia 22 de novembro, no Salles Mutieventos

Paula Toller vai desembarcar em Aracaju, com show Amorosa, no próximo dia 22 de novembro, no Salles Multieventos e com ela, um vasto repertório, composto por grandes sucessos, além de canções recentes.

A artista, que promete algumas surpresas durante a apresentação, é ex-vocalista do Kid Abelha e quer celebrar com os sergipanos as quatro décadas da consagrada carreira.

“Amorosa é uma comemoração de toda minha carreira, um aniversário de casamento com o público. O show reúne muitos sucessos, tanto da época do Kid quanto da carreira solo. A banda é um espetáculo à parte”, disse Toller.

Com uma trajetória de 10 milhões de discos, CDs e DVDs o show será um grande presente para os fãs e admiradores da cantora.

Serviço:

O que: Paula Toller – Turnê Amorosa

Quando: 22 novembro (sexta-feira)

Onde: Salles Multieventos (Av. Augusto Franco)

Abertura dos portões: 20h

Início previsto para início do show: 22h

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (79) 99826-8427

Realização: Iris Produções

Vendas online: GuicheWeb.com.br

Ponto de Venda: Loja Torcidaz – Shopping Jardins/Shopping Rio Mar, SEM aplicação de taxa de serviço.

Valores: 1° LOTE:

Mesas: R$ 150 (meia); R$ 300 (inteira) Valor da cadeira.

Obs: Cada mesa é composta de 08 cadeiras. O ingresso adquirido equivale a 1 (hum) assento, sem lugar marcado que será ocupado no local por ordem de chegada.

Lounge: R$ 90 (meia); Ingresso Solidário: R$ 130 (+2kg de alimento)

Mezanino: R$ 125 (meia); Ingresso Solidário: R$ 180 (+2kg de alimento)

Fonte e foto Sonia Mara Rodrigues e Verônica Moura