Turnê comemorativa de Humberto Gessinger, ex- Engenheiros do Hawaii, em Aracaju

A turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, com Humberto Gessinger, tem sido um grande sucesso, com datas esgotadas e boa procura por onde passa. A agenda da turnê inclui diversos locais no Brasil, como Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outros. Na capital sergipana, a apresentação acontecerá no dia 15 de agosto, no espaço Salles Multieventos, localizado na Av. Augusto Franco, 2500 – Ponto Novo. No show, que celebra 40 anos de carreira do ex-vocalista da banda, o público pode esperar sucessos do álbum icônico, além de outras músicas clássicas.

A realização é da RT Produções e os ingressos de Plateia e Mezanino (2º lote) e de Mesas (4º lote) podem ser adquiridos pelo Guichê Web e nas lojas Lê Postiche (Shopping Jardins), CVC (RioMar Shopping) e Auto Peças Macêdo (Av. Hermes Fontes, 1319 – Suíça). Na entrada será obrigatória a apresentação das comprovações de meia entrada. Mais informações através do Whatsapp, telefone (79) 98148-8008.

Texto e foto Osanilde Oliveira