Turnê ‘Jota25’ chega em Aracaju no próximo dia 06 dezembro

A celebração Jota Quest promete uma viagem nostálgica pelos sucessos da banda, no Centro de Convenções AM Malls

Verdadeiros clássicos consagrados é o que a banda Jota Quest traz na bagagem para a turnê ‘Jota25’, que chega em Aracaju, no próximo dia 06 de dezembro, no palco do Centro de Convenções AM Malls. Com uma combinação de sucessos e faixas do álbum De Volta ao Novo, a banda está criando experiências únicas em cada show.

“Há 25 anos a gente vive esse lindo sonho acordados. O lance de ter uma banda e sair por aí tocando e cantando canções, em si, já seria muito incrível, mas a energia que a gente está recebendo da galera não tem explicação”, comemora Flausino. “Por isso resolvemos estender a turnê e registrar um destes grandes shows. Será o maior presente de aniversário de nossas vidas, e desde já, agradecemos geral.” completa.

Para o repertório, Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho, escolheram 25 grandes sucessos que seguem embalando a vida de boa parte dos brasileiros nessas últimas duas décadas e meia, como Fácil, Dias Melhores, Na Moral, Amor Maior, Encontrar Alguém e Só Hoje, além de singles recentes como A Voz do Coração, Imprevisível e Te Ver Superar. A direção musical do show está a cargo da própria banda em parceria com o músico e produtor paulistano Renato Galozzi.

Após uma trajetória musical de proporções extraordinárias, abrangendo duas décadas e meia de uma carreira notável, o Jota Quest está pronto para escrever um novo capítulo e Aracaju fará parte dessa história mais uma vez.

SERVIÇO

O que: Jota Quest | Nova Tour “JOTA 25”

Quando: 06/12

Local: Centro de Convenções AM Malls Sergipe

Abertura dos Portões: 20h

Previsão para início do show: 22h

Classificação: 16 anos

Informações pelo Whatsapp: (79) 99826-8427

Realização: Iris Produções

Vendas Online: GuicheWeb.com.br

Ponto de Venda: Loja Torcidaz – Shopping Jardins/Shopping Riomar, SEM aplicação de taxa de serviço.

Valores

1º Lote

Lounge: R$ 180 (inteira); R$ 90 (meia); Ingresso Solidário: R$ 130 (+2kg de alimento) Mesas: R$ 300 (inteira); R$ 150 (meia); Valor da cadeira.

Obs: Cada mesa é composta de 08 cadeiras. O ingresso adquirido equivale a 1 (hum) assento, sem lugar marcado que será ocupado no local por ordem de chegada.

Texto e foto Verônica Moura