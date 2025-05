UFS abre concurso com reserva de 30% das vagas para candidatos negros

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) está com inscrições abertas, até o dia 15 de maio, para o Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Efetivo com 11 vagas para os cursos de Enfermagem, Medicina, Terapia Ocupacional, Arquitetura e Urbanismo, Farmácia, História, Letras Libras, Psicologia, Letras e Teatro. O edital prevê a reserva de 30% (três vagas), para pessoas negras, além de 5% (uma vaga) para pessoas com deficiência.

Este é o primeiro edital da história da UFS com esta previsão de vagas para pessoas negras, já que a Lei 12.990/2014 determina a reserva de 20%. De acordo com o pró-reitor de Gestão de Pessoas, Jailton de Jesus Costa, o edital cumpre o acordado entre a instituição, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal.

“A Universidade Federal de Sergipe reconhece a importância das políticas afirmativas como instrumento de justiça social para os grupos historicamente excluídos, e assume o compromisso ético e institucional com a promoção de estratégias de reparação, inclusão e equidade, contribuindo ativamente para a construção de uma sociedade mais justa, diversa e democrática”, disse Jailton de Jesus Costa.

Para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o candidato deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar negro em campo específico, conforme critérios de cor e raça utilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicar em campo específico, no momento da inscrição, se desejam optar por concorrer pelo sistema de reserva de vagas. A veracidade das informações será avaliada por comissão própria, designada pela UFS, com a presença obrigatória do candidato.

As datas, horários, locais de realização e comissões examinadoras poderão ser divulgados a partir da publicação da Relação Definitiva de Inscritos, sendo que o início das provas deverá ser realizado até 12 de outubro de 2025.

Fonte: Ascom UFS