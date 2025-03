UFS e SEMAC promovem evento em celebração ao Dia Mundial da Água

No dia 21 de março de 2025, o RioMar Aracaju será palco de uma programação especial em alusão ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Das 14h às 20h, o público poderá participar de uma série de atividades dinâmicas e educativas que destacam a importância da preservação dos recursos hídricos, com foco nas bacias hidrográficas de Sergipe. A ação acontece em parceria com a Universidade Federal de Sergipe e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAC), com atividades promovidas por alunos do curso de Ecologia (UFS).

O evento contará com atividades interativas conduzidas por monitores, oferecendo experiências lúdicas para todas as idades. Entre os desafios, os participantes poderão testar seus conhecimentos sobre o uso sustentável da água por meio de dinâmicas, como o quiz sobre os principais poluentes hídricos, o jogo dos 5 erros, a dinâmica dos balões com perguntas, entre outros. A ação acontecerá em frente à loja Freitas, no Piso L1 do RioMar Shopping.

Confira a programação:

Das 14h às 18h

Dinâmica ‘verdadeiro ou falso’

Quebra-cabeça ambiental

Jogo dos 5 erros

Balões com perguntas

Das 15h às 19h

Quiz sobre poluentes da água

Das 16h às 20h

Quiz sobre as bacias hidrográficas de Sergipe

Além das atividades interativas, a SEMAC estará presente com um stand informativo, onde os visitantes poderão conhecer iniciativas ambientais voltadas à preservação da água e das bacias hidrográficas do estado. O espaço contará com estrutura confortável, incluindo mesas e cadeiras para adultos e crianças, além de um sistema multimídia para exibição de vídeos educativos.

