UFS e Sindoméstica/SE lançam Cartilha sobre direitos no trabalho domestico

Acaba de ser lançada a Cartilha Digital ‘Negociando com o patrão e a patroa: o exercício do direito das pessoas que trabalham no serviço doméstico’. O arquivo em PDF já está sendo compartilhado pelo whatsapp, difundindo informações valiosas sobre os direitos das trabalhadoras no serviço doméstico. Acesse o link e baixe a Cartilha!

A publicação é resultado do projeto de extensão do Departamento de Direito da UFS e da Pós-Graduação em Serviço Social em parceria com o Sindoméstica/SE, a editora RTM Educacional e o GETEC (Grupo de Estudo sobre o Trabalho Escravo Contemporâneo).

A cartilha traz dicas preciosas de negociação. Explica os direitos da diarista e da trabalhadora com cartilha assinada. Alerta como agir em casos de violências e desrespeitos. Releva em que ocasiões ocorre o trabalho escravo e como denunciar e fugir desta situação.

A cartilha ainda divulga o aplicativo Laudelina que pode ser baixado gratuitamente na Play Story e permite o acesso aos direitos da trabalhadora doméstica a qualquer instante.

Para os casos de dúvidas e denúncia, a cartilha ainda divulga telefones úteis:

Disque Direitos Humanos 100

Sindoméstica/Se (79) 98171-2077 de segunda a sexta, das 8h30 às 12h

MPT (79) 3194-4600 de segunda a sexta das 8h às 14h

MPT (79) 98115-2842 sábados, domingos e feriados

MPF (79) 3301-3700 de segunda a sexta das 8h às 16h.

MPF (79) 98131-9697 fora do expediente

por: CUT Sergipe