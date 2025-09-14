UFS lança concurso público para professor efetivo com salário superior a R$ 13 mil

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), abriu inscrições para o concurso público para professor efetivo, com salário inicial de até R$ 13.288,85. São 18 vagas no total, sendo 17 para profissionais com doutorado e uma para mestrado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de outubro de 2025, exclusivamente de forma online. As provas do concurso, que variam de acordo com o grau de escolaridade exigido para cada vaga, deverão ser aplicadas até o dia 3 de março de 2026.

Há cotas de vagas para candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e para pessoas com deficiência (PcD).

Confira abaixo as áreas disponíveis divididas por campus:

Campus do Sertão: Medicina Veterinária

Campus de Itabaiana: Administração, Educação

Campus de Lagarto: Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional

Campus de Cristóvão: Ciências da Religião, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil, Letras Libras, Matemática, Medicina Veterinária, Secretariado Executivo

Campus de Aracaju: Medicina

Com informações e foto da UFS