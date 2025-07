Última edição do Gonzagão Itinerante anima turistas a caminho da Rua São João

A semana começou com muito forró e animação, isso porque, na segunda-feira, 28, o Gonzagão Itinerante realizou mais um tour cultural. Esta, porém, foi a última viagem do ônibus temático, neste ano, em direção à Rua São João, destino do passeio, onde acontece a Segundona do Turista. A partir de agosto, o evento passa a acontecer quinzenalmente, prosseguindo até dezembro, com programação voltada ao fomento cultural e turístico.Desse modo, o Governo de Sergipe, por intermédio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), mantém vivas as tradições na capital do ‘país do forró’.

Na noite marcada por alegria e cultura vibrantes, os visitantes e turistas tiveram uma experiência junina inesquecível. Durante o trajeto iniciado em dois pontos de partida – Arcos e Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju –, rumo à tradicional rua no Bairro Industrial, os passageiros tiveram a oportunidade de vivenciar a cultura sergipana de forma lúdica, segura e gratuita, sendo embalados ao som de um trio de forró pé de serra. Já na Rua São João, eles se divertiram com as apresentações de Zé Rozendo, Quadrilha Rala Rala, que fez o público vibrar com cada passo, Chiquinho do Além Mar, que entrou em cena com repertório contagiante, e Tonho Baixinho encerrando a noite.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enfatizou que o Gonzagão Itinerante e a Segundona do Turista representam uma importante estratégia de imersão cultural para os visitantes e turistas. “Este passeio cultural permite que as pessoas vivenciem as expressões mais autênticas da tradição junina no nosso estado, que culmina com a Segundona do Turista, na Rua São João. Sem dúvida, essa iniciativa reforça o nosso calendário turístico ao longo do ano ao promover a cultura popular, valorizar as raízes juninas de forma criativa e acolhedora, e estimular a economia local”, considerou.

Experiência inesquecível

Entre os visitantes a bordo do Gonzagão Itinerante, estava a gaúcha Rosane Pradella, de Carlos Barbosa (RS). Empolgada com o som de sanfona, ela revelou que esta é a primeira vez que visita Sergipe. “Estou encantada com Aracaju, e esse passeio no ônibus temático foi muito divertido, algo que nunca vivenciei. Não imaginava que minha segunda-feira pudesse ser tão animada. O forró, a decoração dessa rua e a receptividade do povo sergipano são únicos. Vou embora com saudade”, declarou.

A pernambucana Michelle Pichardo, que, inclusive, já morou em São Cristóvão (SE), veio de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde reside há dez anos, com o marido Juan Pichardo, o enteado Jaiden Pichardo e o cunhado Nelson Pichardo para curtir a Segundona do Turista. Ela disse que já tinha ouvido falar da famosa Rua São João e que a experiência a bordo do Gonzagão Itinerante foi mágica. “Muito animado aqui”, resumiu com um sorriso.

Juan Pichardo, que já conhecia Sergipe, confessa que a experiência inédita na Rua São João superou as expectativas. “A vibração é única, e o passeio no ônibus fez tudo ficar ainda mais especial. Foi bem divertido e, ao mesmo tempo, uma maneira segura de conhecer esse lugar e mergulhar na cultura local”, salientou.

Comerciantes locais também comemoraram o movimento. A aposentada Leda Vasconcelos, que, há quase 30 anos comercializa na Rua São João, comenta que a Segundona do Turista trouxe um novo fôlego para o negócio dela. “Esse projeto mudou tudo. A cada semana, aumenta a quantidade de clientes e tem muitos turistas por aqui. Eles se divertem, se empolgam e compram na minha barraquinha. É bom para eles, que se divertem, e para mim, que vendo meus churrasquinhos e tenho um dinheirinho extra”, afirmou.

