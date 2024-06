Última edição do ‘Elas no Comando’ no Arraiá do Povo é marcada por diversidade

Passaram pelo Palco Rogério nesta quinta-feira, 27, as cantoras Ninéia Oliveira, Walkyria Santos e Joelma

A última edição do ‘Elas no Comando’ aconteceu nesta quinta-feira, 27, no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. Uma das novidades do principal evento junino do estado em 2024, a ideia de reservar as quintas-feiras para bandas com vocais femininos teve o objetivo de enaltecer o protagonismo das mulheres na música, e não só contou com apresentações de mulheres no Palco Rogério, como também locução 100% feminina. Na quarta edição subiram ao palco as cantoras Ninéia Oliveira, Walkyria Santos e Joelma.

Primeira a se apresentar, a sergipana Ninéia trouxe um repertório com releituras de canções de sucesso de forró eletrônico. “É uma emoção muito grande estar nesse palco maravilhoso pela primeira vez, com grandes artistas. É essa oportunidade que precisamos para os talentosos artistas sergipanos. Sobre o repertório, a galera do interior, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe amou. Dançaram, se apaixonaram, foi demais!”, disse Ninéia.

Com 25 anos de carreira, Walkyria Santos, ex-Magníficos, foi a segunda a se apresentar. Em seu show, a cantora performou clássicos do forró romântico dos anos 1990 e 2000, além de repaginar sucessos da música pop, com um toque de forró. “É um prazer estar aqui em Aracaju, em carreira solo. É bacana demais ter esse evento enaltecendo a mulher guerreira, raiz, a mulher nordestina. Me sinto feliz em fazer parte de uma grade só da mulherada. Canto músicas de 10, 15, 20 anos para trás. Músicas que falam sobre a minha história, sobre a nossa história e a galera gostou”, declarou a artista.

A cantora Joelma encerrou com chave de ouro a noite com muito calypso e carimbó, ritmos típicos do Pará, da região Norte do país, sua terra natal. “Todas as vezes que eu venho aqui é incrível. Tem gente que vem de muito longe. Eu sou recebida com muito carinho. Vir para cá é um presente”, declarou. Segundo a cantora, o protagonismo feminino incentivado pelo ‘Elas no Comando’ é uma vitória para todas as mulheres. “Eu venho de uma família de mulheres guerreiras. Minha avó era costureira, minha mãe era costureira, sabemos que é uma dificuldade muito grande. Hoje as mulheres tomam conta de cargos muito elevados. Encaro isso uma vitória grande para a nós”, concluiu Joelma.

Balanço

Ao todo, 12 artistas femininas passaram pelo Palco Rogério, do Arraiá do Povo, nas quintas com o ‘Elas no Comando’, entre nome locais e atrações nacionais. Na estreia, no dia 6 de junho, Tatah Santana, Mari Fernandez e Solange foram as protagonistas. Na semana seguinte, no dia 13, Samyra Show, Naiara Azevedo e Márcia Felipe comandaram o palco. Já no dia 20 foi a vez de Thais Nogueira, Rafaella Santos e Priscila Senna. Por fim, Ninéia Oliveira, Walkyria Santos e Joelma encerraram o a primeira edição do ‘Elas no Comando’.

