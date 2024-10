Eliminatórias Sescanção: apenas seis nomes na grande final

Apenas seis nomes na grande final

Pluralidade, estilos e diversidade marcaram as apresentações nas eliminatórias do Sescanção 2024, realizadas no auditório da Unidade Comércio, nos dias 23 e 24/10.

O evento, aberto ao público, reuniu músicos, estudantes, produtores culturais, comerciários, além da torcida dos artistas que tiveram suas composições selecionadas dentre um universo de 105 inscrições.

A etapa de eliminatórias contou com as participações de: Maruska, Versus Uni (Lagarto/Se), Morgana, Thiago Ruas, Sensi, Geo Sants, Arthur Matos, Gustavo Mustafé, Kaisan (Tobias Barreto/Se), Alquimista de Atlântida, Lucas Rodrigues & Carla Costa e o grupo de Rap Arauto.

As composições, interpretações e a performance dos concorrentes apimentaram a disputa, acentuando a responsabilidade dos jurados, que selecionaram para a finalíssima do Sescanção, as produções artísticas de Maruska, Thiago Ruas, Geo Sants, Arauto, Gustavo Mustafé e a dupla Lucas Rodrigues & Carla Costa.

Segundo a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, incentivar a música autoral, descobrir e valorizar novos talentos é o que move a instituição a realizar o evento há mais de 20 anos. “Nesta edição tivemos as participações de Nanda Costa e Sophia Luna, adolescentes reveladas na Mostra Jovens Compositores. Elas abrilhantaram a abertura das duas noites de eliminatórias, fortalecendo o propósito de promover o intercâmbio entre músicos, compositores e intérpretes no cenário musical”, acrescentou a diretora.

A grande final do Sescanção será realizada dia 31/10, às 18h30, no Sesc Atalaia, com os apoios da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc – instituições que investem na cultura, por entender sua importância enquanto agente disseminador de vivências e valores, promoção e difusão das manifestações artístico-culturais existentes no país.

Foto: Comunicação Sesc

Por Maria Aparecida Onias