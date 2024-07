Última noite do Arraiá do Povo fecha o evento com com Mestrinho, Flávio José e Elba Ramalho e mais de 27 mil presentes na Orla de Atalaia

O Arraiá do Povo 2024 chegou ao fim. A 30º e última noite de shows foi realizada no último domingo (30), com grandes nomes do forró tradicional e mais de 27 mil presentes para fechar com chave de ouro a atual edição do evento. Subiram ao palco Rogério os cantores Mestrinho, Flávio José e Elba Ramalho, encerrando o mês mais animado do ano.

A primeira atração da noite foi o cantor sergipano Mestrinho, um dos principais nomes do forró no estado. Ele exaltou o evento e a oportunidade dada aos artistas locais. “Sempre que eu venho para o Arraiá do Povo, já chego pensando no público que é maravilhoso, a estrutura grandiosa. Aproveito e depois do show já fico curtindo. É um dia de forrozão pesado, e é incrível estar nesse meio como cantor da casa”, exaltou.

Em seguida, subiu ao palco Flávio José. O paraibano é referência no forró tradicional, e embalou o público com grandes sucessos. Ele, que esteve no Arraiá do Povo também em 2023, elogiou bastante a evolução da estrutura. “Quero agradecer ao Governo de Sergipe pelo convite em mais um ano, o que me deixa muito feliz. Tenho que parabenizar a organização, porque a estrutura está maravilhosa, o acesso dos artistas até o palco está perfeito. Ficou tudo muito bem feito”, destacou.

Por fim, Elba Ramalho fechou os shows do palco Rogério. Assim como em 2023, ela repetiu a dose e encerrou o mês de junho com muito forró de várias épocas. “É uma festa linda, com participação grande do povo daqui. Parabéns ao Governo que faz isso com muito carinho, defendendo a nossa cultura. A minha base é o forró, a minha música tem tudo a ver com São João”, ressaltou.

Sucesso

O Arraiá do Povo foi um sucesso durante todo o mês de junho, e os números comprovam o retorno. Ao todo, somando os 30 dias de shows, mais de 750 mil pessoas compareceram à Orla da Atalaia para curtir as 96 atrações que subiram ao palco Rogério.

Uma das novidades de 2024 foi a ‘Terça do Arrocha’, com as terças-feiras dedicadas a artistas do gênero. O sucesso foi gigante: as terças foram os dias de maior público acumulado do mês. Dentre eles, o dia 18 de junho marcou o recorde de público no Arraiá, com 48.362 pessoas nos shows de Liene Show, Nadson o Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes.

Além disso, as quintas-feiras também foram especiais, com o ‘Elas no Comando’ tendo apenas mulheres nas atrações. O espaço foi bastante ampliado este ano, trazendo mais comodidade e segurança a todos os presentes, além do Camarote da Acessibilidade funcionando todos os dias e reforçando o caráter de inclusão da festa.

O governador Fábio Mitidieri exaltou o evento e avaliou o saldo dos 30 dias como bastante positivo. “Primeiro eu tenho que agradecer a Deus esse povo maravilhoso de Sergipe e os turistas que nos visitaram nesses 30 dias. Espero que o ano que vem seja ainda melhor que esse, mas eu posso dizer que foi um grande São João”, destacou.

A Vila do Forró, que continuará funcionando até 31 de julho, também foi destacada pelo governador. “A Vila do Forró é um fenômeno, com muitas famílias, crianças, idosos, todos se divertindo. É maravilhoso ver nossos festejos juninos marcando época mais uma vez. Portanto, o saldo é positivo não só pelo Arraiá e pela Vila, mas também pelas 75 cidades que celebraram os festejos juninos, gerando mais renda, mais oportunidades e movimentando a economia local”, concluiu Fábio Mitidieri.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização doseventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Isis Oliveira