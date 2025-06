Última noite do Arraiá do Povo reúne nomes como Mestrinho e Elba Ramalho, na Orla de  Atalaia

Neste domingo (29), chega ao fim a programação do Arraiá do Povo, evento promovido pelo Governo do Estado, na Orla da Atalaia, em Aracaju. No Dia de São Pedro, para fechar os festejos na arena de shows, sobem ao palco principal, a partir das 19h, Mestrinho, Flávio José, Elba Ramalho e Pedro Lua. No intervalo entre as bandas, Lala Amor Cigano se apresenta no Palco 360º.

Para iniciar os shows no palco Rogério, Mestrinho chega com sua sanfona para encantar o público com grandes sucessos. Sergipano de Itabaiana, o cantor e compositor traz consigo as raízes fortes do forró, tendo como uma das influências o pai Erivaldo de Carira. Na lista de músicas, estão “Te faço cafuné”, “Eu e você” e “Seu olhar não mente”, além de outros sucessos que atravessam sua trajetória.

Em seguida, às 21h, sobe ao palco um dos gigantes do forró pé-de-serra, Flávio José. Natural de Monteiro, na Paraíba, o cantor é um dos principais intérpretes de suas grandes influências, Luiz Gonzaga e Dominguinhos.

Às 23h, uma das atrações mais esperadas complementa a noite. Elba Ramalho vem com banda completa de instrumentos de cordas, sopros, cantos, metais e bailarinos para fazer um espetáculo com novidade no repertório, o forró dançante Amor ou Paixão, lançado nas plataformas digitais na sexta-feira, dia 20.

Para fechar, o sergipano Pedro Lua voltará ao palco principal, depois de ter tido o show suspenso, no primeiro dia do Arraiá, por conta das fortes chuvas que impediram uma realização segura do evento. Na madrugada de segunda-feira, à 1h, o artista promete fechar a festa com chave de ouro.

Já na Vila do Forró, a programação segue até o dia 27 de julho. Neste domingo, o público contará com atrações no Coreto, a partir das 17h30, com Casadivó, seguido por Trio Vassoural e Ários Maia. No Teatro, as apresentações iniciam às 18h30, com os espetáculos “Sr. e Sra. Espantalho” e, em seguida, “As aventuras juninas do Sítio Pica Pau Amarelo”. No Barracão da Sergipe, as apresentações têm início às 19h, com Aurelino, o Bom do Forró, seguido por Samba de Coco da Ilha, Pense N’eu e Letícia Soares.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Mestrinho

21h – Flávio José

23h – Elba Ramalho

1h – Pedro Lua

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) –

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Casadivó

19h – Trio Vassoural

21h – Ários Maia

Teatro

18h30 – Sr. e Sra. Espantalho (Trupe Kadabra)

20h – As aventuras juninas do Sítio Pica Pau Amarelo (Grupo Raízes)

Barracão da Sergipe

19h – Aurelino, o Bom do Forró

20h30 – Samba de Coco da Ilha

21h30 – Pense N’eu

23h – Letícia Soares

Foto: Isis Oliveira