Última Parada Natalina encanta público na noite de Natal na Orla, em Aracaju, com programação lúdica

Nesta quarta-feira, 25 de dezembro, noite de Natal, a magia tomou conta da Orla da Atalaia, em Aracaju, com a última Parada Natalina realizada na Vila do Natal Iluminado. O desfile percorreu o trajeto entre o Mundo Maravilhoso da Criança e a Praça de Eventos da Orla, encantando crianças e adultos com um espetáculo repleto de atrações.

Esta foi a terceira parada natalina da edição deste ano, com apresentações que incluíram anjos, bailarinas, bonecos de neve, elfos, renas, doces e árvores natalinas. O grande destaque ficou para o Papai Noel e a Mamãe Noel, que chegaram a bordo de um carro alegórico, recebendo aplausos e sorrisos do público.

“O espaço é muito lúdico, as crianças adoram e quem é adulto volta a ser criança. Essa é a segunda parada que assistimos, e foi tudo maravilhoso, como sempre. Nossa filha adorou, tirou fotos, abraçou os personagens e brincou bastante”, disse Mariana Oliveira, que visitou a Vila com o marido e a filha de 6 anos.

As crianças também se divertiram com os personagens e a presença do Papai Noel. “Gostei das bailarinas, mas ver o Papai Noel foi o melhor! Ele falou comigo e mandou beijo”, contou Ana Clara, de 8 anos.

Turismo

A Vila do Natal Iluminado também atrai turistas a Sergipe, como Paulo Barreto, de Salvador, que conheceu a Vila pelas redes sociais e, neste ano, marcou as férias da família em Aracaju para conhecer o evento. “Fiz questão de trazer minha família para conhecer. Estamos hospedados aqui perto e, desde que chegamos, sempre damos um pulinho na Vila, porque sempre tem algo novo, como essa de hoje, que foi linda”, destacou.

Agda Firmino, de São Paulo, aproveitou para tirar fotos com todos os personagens. “É minha primeira vez em Sergipe e só tenho elogios, tornou o meu Natal muito especial”, comentou.

A Vila do Natal Iluminado segue aberta ao público até o dia 5 de janeiro, oferecendo uma programação diversificada que inclui atividades culturais, religiosas e de lazer para toda a família. As visitas podem ser realizadas diariamente, das 17h às 23h.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

Foto: Marco Ferro