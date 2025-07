Última semana da Vila do Forró 2025 tem início com mais de 30 atrações de diversos estilos

Depois de quase dois meses de muito forró e atrações sergipanas e nacionais, a Vila do Forró 2025 está chegando ao fim, mas a última semana do evento realizado pelo Governo do Estado ainda traz, a partir desta terça-feira, 22, apresentações diversas que atraem sergipanos e turistas de todas as idades para conhecer os encantos do País do forró.

Nesta semana, para incentivar ainda mais a tradição junina junto o fomento aos artistas sergipanos, também serão realizadas as últimas apresentações na Temporada de Forró do Gonzagão. O evento realizado no Complexo Cultural Gonzagão propõe uma programação com ritmos que vão do forró romântico ao tradicional pé de serra, passando por arrocha, piseiro e forró eletrônico, reunindo diferentes públicos em uma mesma noite.

Na Vila do Forró, serão 33 apresentações até a próxima sexta-feira, 25. A programação traz sempre duas atrações no Coreto (à exceção da sexta-feira, com três atrações), tendo início às 17h30; duas apresentações no Teatro, iniciando às 18h30; e quatro artistas ou grupos no Barracão da Sergipe, com início às 18h nesta terça-feira, e às 19h nos dias restantes.

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação da semana:

Teatro:

Terça-feira, 22

18h30 – “As aventuras juninas do Sítio Pica Pau Amarelo” (Grupo Raízes)

20h – “Menina Miúda” (Grupo de Teatro A Tua Lona)

Quarta-feira, 23

18h30 – “Arraiá da Trupe” (Trupe Kadabra)

20h – “Êta Casamento sem Jeito” (Trícia Produções)

Quinta-feira, 24

18h30 – “Arraiá de Variedades” (Cia de Gentileza)

20h – “Bate Chinela” (Denni Ellin)

Sexta-feira, 25

18h30 – “Quem vê cara não vê coração” (Mamulengo de Cheiroso)

20h – “Sutaque: eu vim para brincar” (Sutaques de Casa)

Barracão:

Terça-feira, 22

18h – Desfile Artesanato Sergipano – SETEEM

19h – Dialeto Nordestino

20h30 – Quadrilha Festa na Roça

21h30 – Otávio Neto

Quarta-feira, 23

19h – Gilson do Acordeon

20h30 – Wagner Lima do Acordeon

21h30 – Roger Estourado

23h – Pé Quente do Forró

Quinta-feira, 24

19h – Caçula do Forró

20h30 – Quadrilha Flor do Sertão

21h30 – Gladston Rosa

23h – Grupo Manos do Forró

Sexta-feira, 25

19h – Bebero da Paraíba

20h30 – Quadrilha Meu Sertão Mirim

21h30 – Zé Costa e Forrozão Mandacaru

23h – Juninho Menezes

Coreto:

Terça-feira, 22

17h30 – Tucanos do Grega

19h – Grupo Canto do Acauã

Quarta–feira, 23

17h30 – Verlayne Caliere

19h – Ana Santos e Banda

Quinta-feira, 24

17h30 – Forró Classudo

19h – Kary Martins

Sexta-feira, 25

17h30 – Luiz do Nordeste

19h – Manu Sierra

21h – Forró e Brasa

Foto: Thalys Rodrigues