Última semana de São João na Praça reúne trios de forró, cortejos

Mais uma edição do São João na Praça está chegando ao fim, e o evento segue recheado de atrações. Promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio), o São João na Praça tem o objetivo de fomentar a cultura e economia local, atraindo aracajuanos e turistas de outros Estados, além de movimentar o centro da capital.

A programação do São João na Praça desta segunda-feira, 17, traz o trio Forrozão Tô Chegando, que começa às 16h, e o concurso de quadrilhas juninas Seu Menino, que vai das 18h às 21h.

Em onze dias de programação, o evento reúne várias atrações locais, entre trios de forró pé de serra, concurso de quadrilhas juninas e cortejos juninos, dando destaque às tradições regionais, chegando ao fim na sexta-feira, 21. Mas, os festejos na capital não encerram aí. No dia 23 será iniciado o Forró Caju 2024, maior evento junino do estado, que acontece na praça dos mercados, Hilton Lopes, promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Funcaju.

Confira a programação desta semana do São João na Praça:

17 de junho – segunda-feira

16h TRIO FORROZÃO TÔ CHEGANDO

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

18 de junho – terça-feira

16h TRIO ÁGUA COCO

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

19 de junho – quarta-feira

16h TRIO CASSIANO DO FORRÓ

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

20 de junho – quinta-feira

16h TRIO KILARIÔ

18h-21h CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS SEU MENINO

21 de junho – sexta-feira

16h BANDA RITMO DO ACORDEON

17h30 TRIO PIAUÍ

19h QUADRILHA CRIAR SESC

20h AULÃO DE FORRÓ SESC

21h QUADRILHA SESC NOVA VIDA

Foto: Michel de Oliveira