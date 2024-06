Última ‘Terça do Arrocha’ bate recorde e leva mais de 55 mil pessoas ao Arraiá do Povo

A noite desta terça-feira, 18, registrou o maior público do evento na Orla da Atalaia

Sergipe é o ‘país do forró’, mas em 2024 também foi o país do arrocha. A ‘Terça do Arrocha’, iniciativa do Governo do Estado que privilegia artistas do gênero durante as terças no Arraiá do Povo 2024, foi um sucesso. E prova disso foi a sua edição final, na noite desta terça-feira, 18: mais de 55 mil pessoas passaram pela arena de shows na Orla da Atalaia, quebrando o recorde histórico de público do Arraiá.

Desde as últimas horas da tarde, o público já começava a chegar. A cereja do bolo foi a programação apenas com artistas sergipanos, com Liene Show, Nadson o Ferinha, Heitor Costa e Devinho Novaes subindo ao palco Rogério. O sucesso do projeto mostrou como o arrocha é um gênero cada vez mais popular no estado, que exporta o nome de Sergipe a todo o Brasil.

A noite foi aberta por pela cantora Liene Show, que estreou no Arraiá do Povo neste ano e se emocionou ao falar da alegria em estar na festa. “Estou muito feliz. Meu coração ficou completamente acelerado, em êxtase. Fui a única mulher de toda as Terças do Arrocha, o que traz uma responsabilidade imensa, ainda mais com artistas nossos e conhecidos no Brasil. A gente sente o carinho e o valor que temos para o público sergipano”, disse.

Em seguida, foi a vez de Nadson o Ferinha agitar o público. Nome de ascensão meteórica no cenário nacional do arrocha, ele também estreou no Arraiá do Povo nesta terça-feira, e ficou impressionado com o carinho do público. “Sergipe tem forró e arrocha. O coração fica a milhão subindo no palco e sentindo a energia do povo de Sergipe. Agradeço muito ao Governo do Estado pelo espaço, e estou feliz demais!”, exclamou.

A terceira atração da noite foi Heitor Costa. Nascido no Acre, ele se mudou para Sergipe em 2014, onde iniciou a carreira – e hoje é um dos principais artistas do país, com grandes números em todas as plataformas. “O repertório está na boca da galera. Sergipe também é o país do arrocha, e eu fico muito feliz de ser um dos expoentes. Só tenho que agradecer a Deus. A galera me abraçou, e está aí o resultado”, afirmou o cantor.

Para encerrar a noite, Devinho Novaes trouxe seus grandes sucessos, em um show com as músicas mais conhecidas do repertório. Após anos de sucesso na cena do arrocha, Devinho exaltou a força do gênero. “A gente tem a obrigação de fechar com chave de ouro este evento maravilhoso, mas sempre trazendo alegria. É maravilhoso”, pontuou.

País do forró

