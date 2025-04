Último Desfile de Páscoa com o Coelho Confeiteiro acontece neste sábado

Além de acompanhar os personagens pelo mall, as crianças participam de um divertido Caça aos Ovos

Para quem não conseguiu participar do desfile de Páscoa que aconteceu no fim de semana passado, não pode perder a oportunidade de acompanhar do último Desfile de Páscoa com o Coelho Confeiteiro que acontece neste sábado, 12 de abril, a partir das 16h, transformando os corredores do shopping em um verdadeiro espetáculo de cores, música e diversão.

Com concentração na Praça de Eventos Rio, o cortejo promete envolver as famílias em um percurso repleto de magia, embalado pelo Coelho Confeiteiro, sua trupe e uma bandinha superanimada. por música e animação. Muitas brincadeiras, danças e momentos inesquecíveis para fotos, prometem agitar a tarde de sábado no RioMar.

Além do desfile, as crianças poderão participar de um divertido Caça aos Ovos, percorrendo as lojas do shopping em busca de surpresas deliciosas. O evento é gratuito e aberto ao público. Venha viver a magia da Páscoa no RioMar Aracaju!

Serviço

O quê? Desfile de Páscoa com o Coelho Confeiteiro espalhando a magia da época pelos corredores do shopping. Durante o evento, as crianças irão participar de uma animada Caça aos Ovos.

Quando? 12 de abril, às 16h.

Onde? Concentração na Praça de Eventos Rio e cortejo pelos corredores do shopping.

Atrações? Coelho Confeiteiro, personagens lúdicos e Caça aos Ovos.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto Arthur Soares