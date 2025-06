ÚLTIMO DIA DA SEMIFINAL DO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DO GONZAGÃO REÚNE GRANDE PÚBLICO EM ARACAJU

Nem mesmo a chuva foi capaz de tirar o brilho e a energia da última noite da semifinal do Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão, realizada neste domingo, 29. O público lotou o Complexo Cultural Gonzagão para acompanhar de perto a disputa entre os grupos Rala Rala, Encanto do Matuto, Forró do Milho, Meu Sertão, Século XX e Xodó da Vila. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Mais uma vez, a força da tradição junina sergipana encantou quem veio de fora e confirmou a ligação afetiva do povo com a cultura popular. A baiana Iramilde Rodrigues, que está em Aracaju há apenas dois meses, falou sobre a beleza das apresentações: “Estou apaixonada. São lindas as apresentações das quadrilhas, uma cultura bem presente. Já percebi o quanto ela é forte aqui em Sergipe. Estou encantadíssima”, afirmou.

A emoção também foi forte para Jaqueline Castro, que fez questão de viver o momento em família. “Vim com meu marido e minha filha para curtir esse evento lindo, maravilhoso. Estou encantada com a cultura sergipana, com as danças, com o colorido. Vibrei o tempo todo. Já tenho as minhas queridinhas, aquelas que dançaram com alegria e colocaram todo mundo para sorrir. Espero estar aqui na final também”, disse.

A pequena Sthefani Jesus Marques, de 11 anos, veio de Salvador e acompanhou quase todas as noites do concurso: “Só faltei terça-feira. Estou amando. Todas as apresentações foram muito boas. E vou vir para a final com certeza”, destacou.

Investimento histórico

Nesta edição, o Governo de Sergipe, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), destinou um investimento histórico de cerca de R$ 2 milhões para o fortalecimento das quadrilhas juninas. Cada grupo selecionado recebeu R$ 10 mil em apoio direto: R$ 5 mil destinados ao Concurso do Gonzagão e R$ 5 mil ao Concurso Arranca Unha. Com aproximadamente 24 quadrilhas participantes, o investimento direto ultrapassa R$ 250 mil.

A premiação também foi ampliada. As cinco quadrilhas melhor colocadas na final receberão valores que variam entre R$ 10 mil e R$ 35 mil, como forma de incentivo à continuidade do trabalho artístico, criativo e coletivo desses grupos.

Resultado da noite

Na segunda noite da semifinal, garantiram uma vaga para a final os grupos Xodó da Vila, em primeiro lugar; Forró do Milho, em segundo; e Século XX, em terceiro. Foram eliminados os grupos Meu Sertão, Rala Rala e Encanto do Matuto.

A grande final acontece nesta segunda-feira, 30 de junho, a partir das 20h, no Complexo Cultural Gonzagão, com entrada gratuita. Disputam o título os grupos: Raio da Silibrina, Século XX, Pioneiros da Roça, Forró do Milho, Unidos em Asa Branca e Xodó da Vila.

Foto: Julia Rodrigues