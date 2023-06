Último dia eliminatórias do Arraiá Arranca Unha traz diversidade

Quadrilhas Juninas se apresentam e encantam todo o público presente.

O Arraiá do Arranca Unha integra o cronograma dos festejos juninos do estado, promovido pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e reúne famílias e amigos no Centro de Criatividade, no bairro Getúlio Vargas, Aracaju, para assistirem o concurso. Na última terça-feira, 6, foi a última noite de eliminatórias, no qual seis quadrilhas se apresentaram.

Dentre as quadrilhas que se apresentaram, concorrendo às duas vagas na final, estavam: Cangaceiros da Boa, Pioneiros da Roça, Amor Caipira, Século XX, Assum Preto e Raio da Silibrina. As quadrilhas trouxeram ao palco temas como uma odisseia sertaneja, união contra o desmatamento, 1988 e um sonho de liberdade, cortejo atemporal, moeda Gonzagão e a procura do São João. A espectadora Luzia Santos fala como é importante para a tradição esse evento, “Fico muito feliz em estar aqui vendo a nossa cultura, a cultura das quadrilhas juninas tendo um espaço dedicado a elas. E mesmo com chuva, eu não podia deixar de prestigiar”, afirmou.

A quadrilha junina Século XX, com a temática do cortejo atemporal uniu o estilo de quadrilha tradicional com o estilizado, valorizando os mais diversos ritmos e estilos, além de exaltar a sergipanidade com representações do folclore sergipano, e assim garantiu o primeiro lugar da disputa. Já a quadrilha Raio da Silibrina, abordou a história um povo que após o sumiço do São João saía em uma jornada a sua procura, guiada por um andarilho que se revelou como o Santo que sempre esteve ao lado deles, garantindo assim o segundo lugar na disputa.

A final do Arraiá Arranca Unha ocorrerá no dia 10 de junho, às 19h, no Centro de Criatividade, com as oito quadrilhas juninas finalistas: Balança Mas Não Cai, Meu Xodó, Balanço Nordeste, Unidos em Asa Branca, Rala Rala, Xodó da Vila, Século XX e Raio da Silibrina. Para acompanhar todo o processo, siga a Funcap nas redes sociais ou no site www.funcap.se.gov.br.

Fonte e foto Funcap