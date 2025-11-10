Último dia de inscrições do PSS para contratar psicólogos e assistentes sociais

Se encerram nesta segunda-feira, 10, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), para a contratação imediata de 121 profissionais de nível superior nas áreas de Serviço Social e Psicologia.

No total, o edital nº 01/2025 visa o preenchimento de 66 vagas para Assistente Social e 55 vagas para Psicólogo, além da formação de cadastro reserva para futuras convocações.

Os profissionais selecionados atuarão em unidades como Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro Pop e Serviços de Acolhimento Institucional, desempenhando um papel crucial no acolhimento, acompanhamento e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

O processo tem caráter temporário e será realizado até a efetivação do Concurso Municipal Unificado (CMU), que está em fase de estruturação. A etapa teve início após a publicação do Decreto nº 8.320, que criou a comissão responsável por acompanhar, organizar e fiscalizar todo o processo seletivo. Esta será a primeira vez que o município reunirá, em um único certame, as demandas de diferentes órgãos e entidades da administração municipal.

Processo de seleção

O PSS será realizado em fase única, de caráter classificatório, por meio da avaliação objetiva de títulos, documentos e experiência profissional. Este formato busca selecionar profissionais que já possuam vivência e conhecimento prático nas áreas de atuação da Assistência Social.

A remuneração para ambos os cargos é de R$ 3.124,37 (três mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) para uma jornada de 30 horas semanais.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, em link no site oficial da Prefeitura de Aracaju, até às 23h59 desta segunda-feira, 10 de novembro de 2025.

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos e à documentação exigida, que inclui a comprovação de experiência profissional e títulos acadêmicos, que somam até 100 pontos na avaliação.

O Edital completo e todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da Prefeitura de Aracaju.

Arte: Ascom Semfas