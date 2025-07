ÚLTIMO DIA DO ARRASTA FÉ 2025 REÚNE PÚBLICO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NA ORLA DA ATALAIA

O último dia do Arrasta Fé, evento realizado pelo Governo de Sergipe, foi dedicado às religiões de matriz africana e levou à arena de shows da Praça de Eventos da Orla da Atalaia, neste domingo, 6, artistas sergipanos, como Descidão dos Quilombolas, Nanny Lessa e Afro Maria Tambô, e a baiana Mariene de Castro, conhecida nacionalmente pelo repertório que exalta a cultura afro-brasileira.

Primeiro a subir ao palco, o vocalista do grupo Descidão dos Quilombolas, Marcos Lima, falou da satisfação por participar da iniciativa. “É uma iniciativa ímpar do Governo do Estado fazer uma junção das religiões em um só evento, pois o Deus é um só. E nós trouxemos a representatividade do Descidão dos Quilombolas, com o Axé, o tambor, a harmonia, representando o povo negro. É um prazer, para todos nós do grupo, banda, bateria e comunidade, participar desse evento maravilhoso”, afirmou o líder do grupo, que está no cenário musical sergipano há 10 anos e conta com mais de 20 integrantes.

Para Mariene de Castro, retornar a Sergipe em um evento voltado à fé e à união reforça a necessidade do respeito à diversidade também nas manifestações religiosas. “É um momento da gente vibrar, falar um não bem grande à intolerância religiosa, lutar pelas sensações que tocam na nossa alma, no nosso coração, a nossa ancestralidade, e isso tudo ser respeitado”.

A artista trouxe ao público sergipano o show ‘Dona da Casa’. “É um show que homenageia o matriarcado, as senhoras que fizeram, construíram a história do samba de roda no Brasil. E a gente vem falando dessas mulheres, honrando essa ancestralidade feminina, que me fez chegar até aqui”, detalhou Mariene de Castro.

Última atração da noite no palco Rogério, a cantora sergipana Nanny Lessa, falou da importância da iniciativa do Governo de Sergipe ao propagar o respeito entre as diversas manifestações de fé. “Conceituo essa iniciativa do governador Fábio Mitidieri, em duas palavras: respeito e fé. O governo deu oportunidade a todos e isso é de grande importância para todo o público se concentrar dentro da sua fé e trazer o axé, a força, o louvor para nos fortalecer, que é disso que o Brasil precisa: de respeito e amor”.

Nos intervalos dos shows do palco principal, no Palco 360º, a banda percussiva feminina de ritmos afro brasileiros, Afro Maria Tambô, animou o público. “Ter uma festa que celebra a cultura, o respeito e, sobretudo, a fé é algo sensacional. E é muito bom, é maravilhoso para a gente da Maria Tambô, está fazendo parte desse momento histórico, que seja o primeiro ano de muitos”, contou uma das integrantes do grupo, Kary Martins. “É uma honra estar aqui nesse dia histórico, nesse evento de representatividade da cultura afro”, completou Carol Costa.

Respeito e ancestralidade

A iniciativa do Governo de Sergipe tem como objetivo valorizar a diversidade religiosa e promover o respeito às diferentes manifestações de fé. O historiador e babalorixá Fernando Aguiar explicou que o evento coloca na prática a laicidade do Estado e promove reparação e o tratamento equânime entre os vários segmentos religiosos.

“Trazer para uma celebração gigante, com essa programação, as dimensões que contribuem efetivamente para o próprio São João, não São João santo, mas os festejos e questões da dimensão da cultura desse povo. Então o governador está de parabéns, pois iniciativas como essa só enaltecem a forma como o governo está trabalhando para todos, indistintamente de credo, cor e raça. Isso é um grande ganho, é um governo que se faz a partir da dimensão de justiça social, com cultura, com investimento e, acima de tudo, valorizando o povo sergipano”, contextualizou Fernando.

Maria de Fátima frequenta um terreiro umbanda e pontuou como o incentivo é importante para a religião e a cultura. “É um evento muito bom para não ter essa discriminação, pois todos somos iguais, não há religião certa ou errada, uma melhor que a outra, a fé é para todo mundo, todos somos iguais. Também estou feliz porque trouxe minha filha, Maria Beatriz, para vernos especialmente o Descidão dos Quilombolas, a gente gosta muito deles”.

Do Candomblé, Wanderlan Santos Porto enfatizou que o evento enaltece o espaço que vem sendo conquistado pelos povos de matriz africana. “Todos os eventos que afirmam a nossa ancestralidade, que tornam público aquilo que nós somos e que nos constituem, são muito importantes. Em um espaço plural, amplo, bonito, estarmos aqui presentes, resistentes e vivos é muito importante. Professar a nossa cosmovisão em local coletivo é mais do que importante”.

A contadora Edivânia Alves é espírita, mas fez questão de participar do dia do Arrasta Fé dedicado às religiões de matriz africana. “Faz parte da cultura e as manifestações são lindas. O ‘país do forró’ se transformou neste final de semana no país da fé. O São João foi maravilhoso, vim para cá alguns dias e amei. Mas achei também que foi muito respeitoso por parte do governo em proporcionar às diversas religiões para poder aproveitar todo esse espaço maravilhoso e curtir também”, concluiu.

O Arrasta Fé é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Banese.

Foto: Igor Matias