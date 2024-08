Último fim de semana do ‘Show dos Robôs’ agita o RioMar Shopping

robôs que conquistaram o público sergipano se despedem de Aracaju com dois espetáculos gratuitos

Após um mês de grande sucesso, o Show dos Robôs se despede do público sergipano neste fim de semana. O evento, que animou crianças e adultos durante todo o mês, contará com suas últimas exibições no sábado, 31 de agosto, e no domingo, 1º de setembro, às 16h, na Praça de Eventos Rio, no RioMar Aracaju.

A programação inclui um espetáculo contagiante de dança e música, protagonizado por duas réplicas robotizadas que encantam pela precisão dos movimentos e pela interação com o público. A entrada para o show é livre, oferecendo uma oportunidade imperdível para toda a família desfrutar de uma experiência tecnológica e divertida.

Para aqueles que desejam registrar o momento ao lado dos robôs, a sessão ‘tira fotos’ também será oferecida. No entanto, para participar, é necessário realizar inscrição e agendamento prévio através do App RioMar Aracaju. Vale à pena conferir o espetáculo inovador e se despedir dos robôs que conquistaram o público sergipano.

Serviço

O quê. Última semana para o público aproveitar o Show dos Robôs.

Quando. Sábado (31 de agosto) e domingo (1º de setembro), às 16h.

Onde. Praça de Eventos Rio, Piso L1 do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Atrações. Espetáculo de dança de duas réplicas robotizadas e sessão tira-fotos com os robôs.

Acesso. Gratuito.

Foto João Soares

Lotti+Caldas Comunicação