Último Sarauzin de 2025 homenageará o pagode dos anos 90 na Top Mariner

O Sarauzin realiza no próximo dia 13 de dezembro a sua 36ª edição, marcando a despedida da temporada 2025 em clima de pré-Réveillon. O evento começa às 15h, na Top Mariner, no Mosqueiro, e promete seis horas de pagode, embaladas pelo pôr do sol mais bonito de Aracaju.

Com o tema “Pagode 90”, a edição terá como cor oficial o branco, reforçando o clima festivo que já virou tradição. A programação musical traz a Roda de Samba do Clube, formada por JPê Souto, Thamires, Flavinho Britto e Igor, além de convidados especiais que vão conduzir o público por uma tarde inteira de nostalgia e energia elevada — marca registrada do Sarauzin.

A experiência inclui também uma curadoria gastronômica variada, com drinks assinados pelo Hidden Speakeasy, em parceria com o Samba Gin, além de opções como Espetinho Aju, Revo Burger e Norimaki Sushi.

Os ingressos estão disponíveis exclusivamente pela Sympla. Também é possível adquirir entradas sem taxa no Chá das Cinco Bar, localizado na Rua Lourival Chagas, 570, Grageru; e na Big Houze da Bázico, localizada na Av. Cap. Joaquim Martins Fontes, 210, bairro Farolândia. Alunos da Arena Calu e da Ritt Treinamentos têm vantagens especiais, assim como aqueles que comprarem com os embaixadores oficiais do Clube.

A 36ª edição do Sarauzin conta com patrocínio de Contorno, Unipio, Cohab Premium e Primasa Engenharia, além de apoio do RioMar Aracaju, Vida Assistência à Saúde e Bázico. Todas as novidades sobre ingressos, atrações, ativações e bastidores são divulgadas nos perfis oficiais @sarauzinn e @clube.

Texto e foto NV assessoria