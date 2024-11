Último Sarauzin do ano acontece dia 21 dezembro no Viral Sky Beach

No clima “Jingle Bells”, o pagode mais incrível do mundo acontece no dia 21 de dezembro, a partir das 15h, no Viral Sky Beach, em Aracaju. A 32ª edição do Sarauzin, a última de 2024, promete uma experiência única e inesquecível, como é tradição nos eventos assinados pelo Clube.

O show de abertura será da talentosa e versátil Mary Correia. Em seguida, a Roda de Samba do Clube, formada por Jpê Souto, Thamires Soares, Flavinho Britto e Igor, sobe ao palco com seu repertório que mistura samba e hits de outros ritmos. Convidados especiais também estão confirmados para a edição de fim de ano.

Considerado o melhor e mais incrível pagode do mundo, o Sarauzin é referência em criatividade, descontração, música boa e momentos memoráveis. Para esta edição, a cor predominante é o branco, em homenagem ao clima de festinha natalina, de réveillon e de confraternizações de fim de ano.

Os ingressos para a 32ª edição do Sarauzin são limitados e já estão disponíveis no Sympla, na Houze da Bázico (Praça Assis Chateaubriand, nº 183, bairro Salgado Filho) e na Arena Calu (Rua Antônio Maia, nº 35 – Coroa do Meio). Também é possível adquirir ingressos entrando em contato com os comissários oficiais do evento pelo Instagram: @criscavalcante, @diegokabecinha, @iasmimandr, @juliana_koch22 e @leticiaagomes.

Fique por dentro de todas as novidades da 32ª edição do Sarauzin nos perfis @sarauzinn e @soudoclube no Instagram. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (79) 99975-1218.

Sarauzin

O Sarauzin é a baladinha conceito do Clube que oferece uma experiência única e cheia de personalidade. Com um formato intimista, o evento já conquistou um público fiel, esgotando ingressos em todas as edições.

A alma da festa é a Roda de Samba do Clube, uma reunião de amigos pagodeiros que transforma qualquer estilo musical em samba. No Sarauzin, tudo vira samba: rock, forró, funk, brega, sertanejo e muito mais. A criatividade e ousadia do evento fazem dele um espetáculo que se reinventa a cada edição com temas inovadores.

Além da música e diversão, o Sarauzin também é um convite para registrar momentos especiais. Com um clima leve e descontraído, o público aproveita para curtir, fotografar e compartilhar a experiência nas redes sociais com as hashtags #sarauzin e #padraoclube.

SERVIÇO

Sarauzin – 32ª edição

Data: 21/12

Horário: a partir das 15h

Local: Viral Sky Beach

Tema: Jingle Bells

Cor: branco

Ingressos: Houze da Bázico, Arena Calu, Sympla e com comissários oficiais

Informações: (79) 99975 1218 (WhatsApp), @sarauzinn e @soudoclube

NV Assessoria de Imprensa