Últimos dias da ‘Fun City da Hello Kitty & Amigos’ em Aracaju

Circuito de brincadeiras com pula-pula, games e atividades lúdicas permanece no Shopping Jardins até domingo, 4 de junho

O parque temático da personagem japonesa mais charmosa do mundo alegra as crianças na capital sergipana até o domingo, 4 de junho. A ‘Fun City da Hello Kitty & Amigos’ está na Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins e os participantes divertem-se em uma área de 160 m² com pula-pula inflável de 80 m² e outras atividades. O circuito de brincadeiras recebe o público até sábado, 3 de junho, das 10h às 22h, e no domingo, 4, das 12h às 21h.

Além do inflável com obstáculos, a atração conta com jogo de dama, a brincadeira tombo legal e um espaço de oficinas lúdicas, onde meninas e meninos podem colorir os personagens mais famosos do Japão. No totem instalado no local, há o “Almanaque de Atividades da Hello Kitty”, um aplicativo com três tipos de atividades diferentes que, ao mesmo tempo, distraem, divertem e desenvolvem as habilidades da garotada.

O ingresso tem o valor de R$29,90 (meia-entrada) e dá direito a 30 minutos de diversão. As entradas podem ser adquiridas com antecedência pela Sympla (acrescido de taxa de R$4,50) ou na bilheteria do evento. As crianças com idade até 4 anos precisam estar acompanhadas dos pais.

Sobre a Sanrio

Criada por Shintaro Tsuji em 1960, a Sanrio é a empresa japonesa responsável pela criação e licenciamento de personagens como a Hello Kitty. Além do ícone da cultura japonesa conhecido mundialmente, o portfólio da marca inclui outros personagens, como Chococat™, Keroppi™, Badtz-Maru™, MyMelody™ e, mais recentemente, Gudetama e Aggretsuko, a jovem panda vermelha que é a estrela da série homônima de três temporadas da Netflix. A marca tem cerca de 50 mil produtos que são comercializados em mais de 100 países. Presente na América do Sul desde 1999, conta com mais de 100 empresas licenciadas no Brasil nos mais diversos segmentos de produtos. Mais informações: www.sanrio.com.br.

Fun City da Hello Kitty & Amigos

O quê? Parque temático dos personagens da Sanrio, com brinquedão inflável e atividades lúdicas, como tombo legal, jogo de dama, oficina de colorir e games.

Quando? Até domingo, 4 de junho, funcionando até sábado das 10h às 22h e, no domingo, das 12h às 21h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? R$29,90 (meia-entrada), com direito a trinta minutos de diversão.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação