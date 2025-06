Últimos dias para aproveitar o Circuito da Galinha Pintadinha no RioMar Aracaju

O sucesso de público entre as famílias sergipanas, o Circuito da Galinha Pintadinha se despede do RioMar Aracaju no próximo domingo, 29 de junho. A atração, que tem encantado crianças e adultos com um cenário lúdico e colorido, segue proporcionando momentos de diversão até o encerramento da temporada.

Voltado especialmente para o público infantil de 2 a 8 anos, o circuito reúne uma série de atividades interativas e brincadeiras que estimulam o movimento e a imaginação. Entre os destaques estão os obstáculos infláveis, piscina de bolinhas, celeiro com tobogã e escorregador, camas elásticas, corredor de elásticos, tapetes interativos, obstáculos sensoriais, cineminha, túnel legal, entre outros.

Além das atrações recreativas, o ambiente conta com diversos cenários instagramáveis, convidando pais e responsáveis a registrarem os momentos de alegria dos pequenos ao lado da personagem mais querida da fazendinha.

O acesso ao parque é mediante bilheteria. Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos de brincadeiras, com acréscimo de R$ 1 por minuto adicional. Pessoas com deficiência (PcD) pagam meia-entrada e têm direito a um acompanhante não pagante. A atração funciona até sábado das 10h às 22h e no domingo, das 12h às 21h.

Serviço

O quê? últimos dias do Circuito da Galinha Pintadinha em Aracaju

Quando? Até 29 de junho.

Onde? Piso L1, Praça de Eventos Rio – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Mediante bilheteria.

Valores? R$40,00 para 30 minutos de diversão (com acréscimo de R$1,00 a cada minuto extra. PcD paga meia-entrada e deve estar acompanhado de um responsável adulto não pagante.

Classificação? Crianças de 2 a 12 anos de idade.

Lotti+Caldas Comunicação