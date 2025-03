Últimos dias para curtir a pista de patinação no gelo na cidade de Aracaju

Crianças, jovens e adultos têm até a próxima segunda-feira, 17 de março, para se divertirem na atração instalada no Shopping Jardins

A pista de patinação Iceland continua divertindo e refrescando o público de todas as idades no Shopping Jardins até a segunda-feira, 17 de março. A estrutura de 135m², montada na Praça de Eventos Ipê, acolhe crianças e adultos e conta com instrutores que auxiliam os patinadores iniciantes.

Todos os participantes devem usar o kit de proteção com capacete, cotoveleira, joelheira e luva fornecido pela Iceland. As crianças de 2 a 4 anos podem brincar nos trenós conduzidos por um monitor e com direito a 18 voltas pela pista. A garotada a partir de 5 anos já tem a oportunidade de patinar. Pessoas que usam cadeira de rodas também têm acesso à pista.

“Convidamos o público de todas as idades a aproveitar os últimos dias da pista de patinação e se divertir com essa aventura refrescante no feriadão”, afirma Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

O passaporte para a diversão pode ser adquirido acessando a plataforma Sympla ou na bilheteria do evento. Para pagamento no local, o ingresso tem valores a partir de R$55 com direito a 30 minutos de diversão. O Iceland Car, restrito para crianças de 2 a 4 anos, tem o valor de R$40 para 18 voltas pela pista.

A pista de patinação funciona das 10h às 22h (até sábado) e das 12h às 21h (domingo e feriado de segunda-feira, 17 de março).

Foto: Arquivo Shopping Jardins – Lotti+Caldas Comunicação