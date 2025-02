Últimos dias para realizar doação de sangue no Shopping Jardins em Aracaju

Atendimento no posto de coleta externa do Hemose segue até esta quinta-feira, 27 de fevereiro, no empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju (SE)

O carnaval está batendo à porta e o Shopping Jardins convida as pessoas de 16 a 69 anos de idade a realizarem um gesto de amor antes de caírem na folia. Até esta quinta-feira, 27 de fevereiro, o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju (SE) e o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) promovem campanha de doação de sangue que visa preparar os estoques para o período de festa. O posto de coleta do Hemose está instalado próximo ao hipermercado GBarbosa e o atendimento acontece nesta segunda, terça e quinta-feira, das 13h às 17h. Na quarta-feira, 26, não haverá atendimento no Shopping Jardins.

O espaço está devidamente preparado para receber a população de forma tranquila e segura, contando com áreas para cadastro, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanche.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, explica que, durante o carnaval, a demanda por transfusões costuma aumentar devido ao maior número de acidentes e emergências. “A demanda por sangue é diária, todos os dias realizamos dispensações, e essa necessidade é contínua. Por isso, a doação regular é essencial para manter o atendimento a quem precisa”, complementa.

Critérios

Para realizar doação de sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial de identificação com foto. Menores de 18 anos devem apresentar um termo de autorização assinado pelos responsáveis, disponível no site do Hemose.

Seja um doador de medula óssea

No local, os voluntários também poderão se inscrever para a doação de medula óssea, efetuando cadastro no REDOME (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea) e coleta de amostra de sangue (5 ml) para exame de tipagem HLA. Nesse caso, o candidato deve estar em bom estado de saúde e ter entre 18 e 35 anos de idade.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação