Últimos dias para visitar a CASACOR Sergipe 2024, em Aracaju

Mostra permanece em cartaz no bairro Atalaia até o dia 8 de dezembro

A 4ª edição da CASACOR Sergipe, considerada a maior mostra de arquitetura, decoração, paisagismo e design de interiores do estado, está chegando ao fim. O evento segue aberto ao público até o dia 8 de dezembro, em uma icônica casa localizada no bairro Atalaia, em Aracaju.

Com o tema “De Presente, o Agora”, a mostra reúne 35 ambientes exclusivos assinados por um elenco consagrado de profissionais da arquitetura e do design sergipano. Neste ano, o tema propõe uma reflexão sobre como as decisões tomadas no presente impactam o futuro, tornando o hoje um ancestral das próximas gerações.

Além de destacar as principais tendências do setor, a CASACOR Sergipe promove uma imersão em conceitos que aliam sustentabilidade, inovação e conexão com o tempo passado, presente e futuro, oferecendo aos visitantes uma experiência memorável.

A mostra acontece na Rua Arício Fortes Guimarães, 454, Atalaia, e funciona de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente ou pelo site da CASACOR através do link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2024.

Além do patrocínio nacional da Deca, Coral, Banco BRB e Veja, o evento conta com o patrocínio local da Constren Engenharia, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo de Sergipe (SETEEM), Tiradentes Innovation Center | Unit, RioMar Aracaju, Rezende Engenharia, Aptus e GW Comunicação Visual.

CASACOR Sergipe 2024

O quê? A edição sergipana da principal mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina encerra neste domingo. A mostra reúne 35 ambientes projetados por 39 destacados profissionais, acolhe a primeira Casa do Artesanato Sergipano e oferece uma experiência gastronômica singular no Uçá Bistrô e Cafeteria Doce Acaso.

Quando? Até 8 de dezembro. Terça a sábado, das 16h às 22h (bilheteria até 21h30). Domingos e feriados, das 16h às 21h (bilheteria até 20h30).

Onde? Rua Arício Guimarães Fortes, 454, bairro Atalaia, Aracaju | SE.

Quanto? Ingressos a partir de R$35 (meia), à venda na bilheteria do evento ou através do link https://appcasacor.com.br/events/sergipe-2024, disponível no Instagram da @CasaCorSergipe.

Foto: Arquivo CASACOR Sergipe

