Últimos ingressos para o Projeto Pôr do Jau na cidade de Aracaju

Em um cenário incrível, evento ocorrerá neste sábado, 23 de agosto, na Praia do Havaizinho, com Jau, Edson Gomes, Reação e Éder Malanconi

Está chegando a hora! O clima de música e pôr do sol vai tomar conta da Orla de Atalaia no próximo sábado, dia 23 de agosto, a partir das 15h, com o Projeto Pôr do Jau. O evento, que será realizado na Praia do Havaizinho, propõe uma experiência musical intensa e envolvente, unindo artistas de estilos distintos que têm em comum a conexão com o público e a força de suas performances ao vivo. A ideia é criar um ambiente onde a diversidade sonora e a troca entre gerações e trajetórias artísticas ganhem destaque.

No palco, o cantor Jau, dono de hits que misturam axé, samba-reggae e MPB, dividirá a cena com o ícone do reggae brasileiro Edson Gomes, conhecido por sucessos como Malandrinha e A Carta. A programação também terá apresentações da Banda Reação, com sua energia contagiante e mensagens de engajamento social, e do cantor sergipano Éder Malanconi, que mistura reggae, MPB e ritmos contemporâneos.

Com um cenário natural privilegiado e um line-up que celebra diferentes vertentes musicais, o Projeto Pôr do Jau promete uma experiência única para o público. A organização reforça que a procura tem sido intensa, e recomenda que os interessados garantam suas entradas o quanto antes.

Os últimos ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no ponto físico Point do Ingresso, no RioMar Shopping Aracaju, ou pelo site ticketmaker.com.br. Outras informações através do Instagram @pordoaju . Assinado pela IG Entretenimento, o evento está classificado para maiores de 16 anos. A expectativa é de casa cheia para este encontro de grandes vozes, ritmos e histórias.

SERVIÇO

Evento: Projeto Pôr do Jau

Atrações: Jau, Edson Gomes, Banda Reação e Éder Malanconi

Quando: 23 de agosto de 2025

Local: Praia do Havaizinho (Av. Santos Dumont, na Orla de Atalaia – Aracaju)

Horário: 15 horas

Ponto de vendas: Point do Ingresso (1º piso do RioMar Shopping) ou através do site www.ticketmaker.com.br

Realização: IG Entretenimento

Informações: Instagram @pordoaju

Por Osanilde Oliveira – foto assessoria