Últimos ingressos para sábado e domingo do Camarote Aju 2025 

Espaço vip do Pré-Caju reunirá grandes nomes da música, como Claudia Leitte, Rafa & Pipo, Larissa Costa e Zé Neto & Cristiano

Mesmo com os ingressos da sexta-feira já esgotados, o público ainda tem a oportunidade de garantir presença no Camarote Aju durante o fim de semana do Pré-Caju 2025. O espaço, conhecido por oferecer conforto e exclusividade, promete mais uma edição marcada por grandes shows e experiências únicas. A programação musical vai reunir artistas de destaque em diferentes estilos, como Claudia Leitte, Rafa & Pipo, Franquinho Vaqueiro, Kart Love, Zé Neto & Cristiano, Parangolé, Henry Freitas e Larissa Costa, entre outros.

Com uma estrutura diferenciada, o espaço oferecerá ao público uma série de atrativos, entre eles decoração temática, praça de alimentação variada, varandão panorâmico e lounge com ambientação especial. O objetivo é garantir conforto, diversão e uma vista privilegiada dos desfiles dos trios.

Os ingressos para o sábado e domingo estão à venda na loja Point do Ingresso, localizada no segundo piso do RioMar Shopping. O evento conta com patrocínio de Petrox, Esporte da Sorte, Estância 92, AMSTEL, GBarbosa e Banese Card, além do apoio do RioMar Shopping, Flex Mídia, Gráfica J Andrade, Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe.

Em sua 27ª edição, o Pré-Caju será realizado entre os dias 14 e 16 de novembro, consolidando-se como um dos maiores e mais esperados eventos do calendário festivo de Sergipe. Mais informações estão disponíveis em www.precaju.com.br ou pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

