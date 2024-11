“Um abraço, José Félix. Parta em paz!” – disse Ivan Leite

Durante todo dia de hoje, 16, a Rádio Esperança, além de passar músicas clássicas (em sentimento e solidariedade pelo falecimento do senhor José Félix dos Santos, que dirigiu por muitos anos essa emissora), veiculou também, em gravação, uma mensagem do Dr. Ivan Leite com o seguinte teor, que segue a baixo:

“A Rádio Esperança que durante muitos e muitos anos, décadas, teve ao seu lado um grande colaborador, um homem com espírito público a toda prova, um entusiasta pela vida, alguém que se dedicou pela Lira Carlos Gomes, se dedicou a Sulgipe, se dedicou a Fábrica Santa Cruz, que iniciou sua vida profissional trabalhando com meu avô, Júlio Leite, depois continuou trabalhando com meu pai, Jorge Prado Leite e nos últimos anos trabalhava conosco irmanados, o senhor José Félix, partiu!

Ele partiu deixando filho, do qual ele muito se orgulha e do qual tinha muito e tem o que se orgulhar.

Todos aqueles que o conheceram, todos aqueles que com ele viveram, sabem da sua dignidade, da sua honradez, da sua seriedade, da sua perspectiva de vida, sempre positiva, valorizando o que era certo, lutando pelo que era certo e combatendo os erros, fossem lá de quem fosse.

José Félix, você parte no momento que merece o seu repouso, que Deus o acolha ao seu lado e que você tenha a merecida paz, o merecido descanso.

O abraço meu, Ivan Leite, e de todos que fazem a Rádio Esperança nesse momento á todos aqueles seus amigos desportistas, que você também o era; seus amigos músicos, que você também o era; seus amigos trabalhadores, que você também o era e seus amigos do dia a dia; seus familiares e todos aqueles que o conheceram, os nossos cumprimentos, a nossa solidariedade, o nosso apreço.”

Um abraço, José Félix, parta em paz!

