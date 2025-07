“Um rio que nasce e corre em mim” entra em cartaz na Galeria de Arte Sesc

A Galeria de Arte Sesc lança nesta quinta-feira, 31/07, a exposição “Um rio que nasce e corre em mim”, do artista plástico, arquiteto e designer de objetos, Lucas Lemos. A mostra é uma reverência ao território onde ele nasceu e cresceu, no povoado Saúde, localizado no município de Santana do São Francisco/SE.

O artista apresenta um conjunto de obras feitas por muitas mãos: esculturas, instalações, fotografias bordadas, móveis e artefatos de couro e cerâmica, que evocam o universo ribeirinho onde viveu.

De forma colaborativa com os mestres e mestras do fazer manual, como o mestre Paulo Dionísio barqueiro; as bordadeiras Maria de Lourdes, Marilene Honório, Andreza França, Maria Rafaela e Tereza Alves; os ceramistas Capilé, Rildo e Lulu; a costureira Vera Lúcia, além do fotógrafo Allan Lusttosa, Lucas Lemos constrói verdadeiras narrativas multissensoriais que expandem a experiência da arte para além do olhar.

“A exposição é um convite a navegar pela vastidão de um território profundo, vivo e resistente. Um chamado para nos reconectarmos com aquilo que nos sustenta – a terra, o tempo e os laços”, destacou José Rodrigues Júnior, curador da Galeria de Arte Sesc.

A exposição abre para visitação pública na sexta-feira, 01/08 e segue em cartaz até 19/09, com visitas mediadas que podem ser pré-agendadas por meio do endereço galeriadeartes@se.sesc.com.br

A Galeria funciona de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 18h30, à Rua Senador Rollemberg, 77, Bairro São José.

Comunicação l Sesc/Se