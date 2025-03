Uma pessoa morre e duas ficam feridas após o carro capotar no Povoado Curituba, em  Canindé

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesse domingo (23), após o veiculo que elas estavam sair da pista e capotar na SE-230, no povoado Curituba, em Canindé de São Francisco.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o acidente aconteceu nas proximidades um estabelecimento comercial.

Ainda segundo o BPRV, três pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente, sendo que uma delas morreu.

As outras vitimas foram socorridos e levados ao hospital.

Foto: BPRv/ Divulgação