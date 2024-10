UMA PESSOA MORRE E SEIS FICAM FERIDAS EM ACIDENTE ENVOLVENDO DOIS CARROS E UMA MOTOCICLETA EM INDIAROBA

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e seis feridos neste sábado (19), na rodovia SE-368, na cidade de Indiaroba.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um dos carros seguia no sentido Indiaroba-Estância, quando tentou ultrapassar uma motocicleta, e acabou colidindo com outro veículo que vinha na direção contrária. O carro ainda colidiu com a motocicleta.

O condutor do veiculo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para atendimento médico nas unidades de saúde em Estância, Umbaúba e Aracaju.

Foto: BPRv