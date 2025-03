Um acidente envolvendo duas carretas deixou uma pessoa morta e um ferido na manhã desta terça-feira (18), na BR-101 no município de Estância.

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal são de que os dois veículos colidiram frontalmente no km 54. A PRF informou ainda que a pista ficou parcialmente interditada com o trânsito em pare-siga.

Equipe do Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.

foto Reprodução Redes Sociais