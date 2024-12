Unha Pintada substitui É o Grelo no Festival Vamos Arrochar Aracaju

A organização do Festival Vamos Arrochar Aracaju informou que devido a problemas logísticos, o artista ‘É o Grelo’ precisou sair da programação do evento que será realizado a partir das 16h do sábado, 14 de dezembro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia em Aracaju.

A atração sergipana ‘Unha Pintada’ foi convidada e vai substituir É o Grelo no grande festival de Arrocha em Aracaju. Com realização da Teo Santana Produções d Ok Promo, o festival conta com a assessoria de imprensa da Navarro Comunicação.

Além de Unha Pintada, estão confirmados no festival: Heitor Costa, Natanzinho Lima, Devinho Novaes, Kaelzinho Ferraz, Rafinha o Bom de Verdade, Leonne o Nobre, Samuel Silva e O Galeguinho Cantor.

Não perca a oportunidade de garantir o seu ingresso no preço do 2º lote até esta quarta-feira, 4 de dezembro. Outras informações através do e-mail contato@virtualticket.com.br ou telefone (79) 99823-1422.

Texto e foto Fredson Navarro