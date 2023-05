União Brasil indica e Thomas Jeferson (Jeco) foi nomeado para a Codevasf. Marcos Alves (PP) é exonerado

O novo superintendente da Codevasf em Sergipe é Thomas Jéferson (Jeco), indicado pelo ex-deputado federal André Moura, presidente estadual do União Brasil e pai da deputada federal Yandra de André (União). No mesmo Diário Oficial foi publicada a exoneração do bolsonarista Marcos Alves, sobrinho da ex-senadora Maria do Carmo Alves (PP). A informação é que ele assume quinta-feira (24).

O senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel – ambos do PT – tinham indicado o ex-prefeito Sílvio Santos para a Codevasf, mas não conseguiram encaixá-lo, mesmo que Silvio também seja um bom nome.

Na semana passada, a deputada Yandra de André (União) declarou na SIM FM, de Carmópolis, e no Faxaju Online, que o candidato dela para comandar a Codevasf no estado era Thomas Jeferson. O novo superintendente da estatal é gestor público e diretor administrativo e financeiro da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse).

Também atuou no Tribunal de Contas de Sergipe e na Assembleia Legislativa, tendo sido ainda diretor institucional em Sergipe da União das Instituições de Autogestão em Saúde.