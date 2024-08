ÚNICA MULHER A LIDERAR PESQUISA ELEITORAL NO NORDESTE, EMÍLIA TÊM CHANCES DE VITÓRIA NO PRIMEIRO TURNO, DIZ UOL

A candidata à prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa (PL), foi destaque no cenário político nacional. Segundo matéria do Portal UOL, publicada nesse domingo, 25, Emília é a única candidata feminina no Nordeste a liderar as pesquisas eleitorais, com 48,58% das intenções de voto, o que a coloca com grandes chances de vencer no primeiro turno.

Ainda de acordo com o site, Aracaju têm cinco das oito candidaturas femininas no país, e lidera em número de mulheres concorrendo ao cargo de prefeita, entre as 50 maiores cidades do Brasil.

A liderança de Emília Corrêa é um marco não apenas para a cidade, mas também para toda a região, demonstrando o impacto de sua trajetória política e seu forte apoio popular. Emília está prestes a fazer história, consolidando-se como a principal força política em Aracaju e reforçando a importância da liderança feminina entre as maiores cidades do país.

“É uma alegria e honra ver o reconhecimento do nosso trabalho, e a confiança que o povo de Aracaju deposita em mim. Essa liderança nas pesquisas é fruto de todo trabalho que eu já venho fazendo no parlamento, de muita dedicação e o compromisso em sempre estar fazendo o dever de casa, sabe? Sempre fui muito esforçada para garantir os direitos básicos dos aracajuanos, com transparência e respeito. Ser a única mulher a liderar no Nordeste é um marco que nos enche de orgulho, e estamos prontas para fazer história juntos, com uma administração baseada em valores e voltada para o bem-estar de todos”, ressaltou a candidata.

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju

Foto: Kaio Espinola